بالصور ...اصابة ١٧ شخص بينهم طلاب مدرسة اثر حادث تصادم في عمان

ذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت ظهر اليوم مع حادث تصادم وقع ما بين باصين صغيرين بمنطقة ام نواره , نتج عن الحادث إصابة (17) شخص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم .

وقالت إدارة الإعلام أن فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين في موقع الحادث ونقلهم إلى مستشفى البشير الحكومي، حيث وصفت حالة المصابين العامة بالبسيطة .