 وطنا نيوز -بالصور ...اصابة ١٧ شخص بينهم طلاب مدرسة اثر حادث تصادم في عمان
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بالصور ...اصابة ١٧ شخص بينهم طلاب مدرسة اثر حادث تصادم في عمان
التاريخ : 18-05-2019 02:29:42 المشاهدات: 1363

وطنا اليوم ـ عمان

ذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية  دفاع مدني شرق عمان تعاملت ظهر اليوم مع حادث تصادم وقع ما بين باصين  صغيرين بمنطقة ام نواره , نتج عن الحادث إصابة (17) شخص بجروح ورضوض في  مختلف أنحاء الجسم .
وقالت إدارة الإعلام أن فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة  للمصابين في موقع الحادث ونقلهم إلى مستشفى البشير الحكومي، حيث وصفت حالة المصابين العامة بالبسيطة .
 

 


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