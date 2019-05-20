 وطنا نيوز -الاحتلال يدّعي إحباط تهريب أسلحة من الأردن
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الاحتلال يدّعي إحباط تهريب أسلحة من الأردن
التاريخ : 17-05-2019 08:36:55 المشاهدات: 915

وطنا اليوم-عمان:ادعت شرطة الاحتلال الصهيوني أنها أحبطت محاولة تهريب أسلحة وصفتها بأنها “كبيرة نسبيًا” من الأردن إلى الضفة الغربية، وذلك في بيانٍ نشرته الجمعة.

وجاء في البيان، أن قوة "اسرائيلية" أحبطت تهريب 31 مسدسًا وبندقية آلية من الأردن إلى الضفة، موضحًا أن هذه العملية أسفرت عن اعتقال 4 فلسطينيين في الأغوار بعد أن حصلوا على السلاح من مواطن أردني على الجانب الآخر من الحدود.
ولم يُحدد البيان وقت إحباط هذه المحاولة واعتقال الشبان الذين قالت إنهم من أبناء الضفة، لكنه أفاد بأن المعتقلين عُرِضوا على المحكمة التي مددت اعتقالهم.

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