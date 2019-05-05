 وطنا نيوز -انقاذ قطة علقت داخل غسالة ملابس في عمّان
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
انقاذ قطة علقت داخل غسالة ملابس في عمّان
التاريخ : 17-05-2019 03:00:49 المشاهدات: 1591

وطنا اليوم-عمان:استجابت كواد الإنقاذ في جِهاز الدِّفاع المدني فجر الأمس لبلاغ ورد لها من سيده اردنيه بعد منتصف الليل لإنقاذ قطة عالِقة داخِل غسالة ملابس.

وفي تفاصيل الحادثة التي وقعت في عَمان ..قالت مواطنة أنها ترَدّدت كثيراً قبل أن تتَّصل بجهاز الدفاع المدني لإنقاذ قطّتها التي فقدتها ووجدتها أخيراً تَدور داخل غسالة الملابس .
وقالت السيدة أنها وعند إبلاغ قسم العمليات في جهاز الدفاع المدني أن الحادِثة تتعلق بقطة وليس بإنسان ، لم يتردد قسم المُتابعة بالتأكيد على أن دورهم يقوم على إنقاذ أي كائن حي تعرّض لأذى أو حادثة.

تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق