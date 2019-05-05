انقاذ قطة علقت داخل غسالة ملابس في عمّان

وطنا اليوم-عمان:استجابت كواد الإنقاذ في جِهاز الدِّفاع المدني فجر الأمس لبلاغ ورد لها من سيده اردنيه بعد منتصف الليل لإنقاذ قطة عالِقة داخِل غسالة ملابس.

وفي تفاصيل الحادثة التي وقعت في عَمان ..قالت مواطنة أنها ترَدّدت كثيراً قبل أن تتَّصل بجهاز الدفاع المدني لإنقاذ قطّتها التي فقدتها ووجدتها أخيراً تَدور داخل غسالة الملابس .