الرئيسية | جرائم وحوادث وفاتان اثر حادثي تدهور في عمان ومعان

وطنا اليوم-عمان:توفي شاب ظهر اليوم إثر حادث تدهور وقع لمركبته على شارع الأردن، مقابل الجامعة العربية، ضمن اختصاص مديرية شرطة البلقاء.

وقد تم تشكيل لجنة من شعبة التحقيق المروري للوقوف على أسباب الحادث.

الى ذلك ذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني معان تعاملت ظهر اليوم مع حادث تدهور صهريج محمل بمادة (T1)و اشتعاله على الطريق الصحراوي بالقرب من تحويله الجفر حيث نتج عن الحادث وفاة شخص اثر تعرضه لحروق من الدرجة الثالثة في مختلف أنحاء الجسم .

وأضافت إدارة الإعلام بان كوادر الدفاع المدني في مديرية دفاع مدني معان عملت على إخماد الحريق و إخلاء الوفاة إلى مستشفى معان الحكومي .

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