الرئيسية | شخصية وحوار نادي ام البساتين والسامك الرياضي

خاص - عيسى محارب العجارمه - احتفلت جماهير كرة القدم ببلدتي ام البساتين والسامك من لواء ناعور بانتخابات الرئاسة الجديدة للنادي الجديد أيضاً بالمنطقة الواقعة جنوب العاصمة عمان تمهيداً للمشاركة الفاعلة في نشاطات اتحاد الكرة .



وكان العقيد المتقاعد الدكتور عمر العويدي قد انتخب كاول رئيس للنادي الجديد، يذكر أن المنطقة كانت خلال الثمانينات ممثلة بنادي الفاروق الرياضي الذي ترأسه المرحوم متعب الشهوان، وشارك بفعاليات دوري الدرجة الثالثة وحقق نتائج لافته ضد فرق سحاب وذات راس وغيرها بل كان اقدم منها بالانضمام إلى الاتحاد قبل أن يتم شطبة لضيق ذات اليد عام 1988.



يذكر ان مدرب الفاروق كان السيد خليل الجارحي مدرب الفئات العمرية بنادي الوحدات والذي خرج أبرز نجوم المارد الأخضر بعد أن شاء القدر حرمان أبناء بلدة ام البساتين والسامك من ذاك المجد .



وكان الجارحي أشرف على تدريب نجوم الثمانينات كالدكتور جمال المحارب وعبدالله الشهوان ووائل حامد ومخلد الفالح وبلال الدروبي وغيرهم من نجوم لم تأخذ فرصتها بالشهرة من نجوم تلك المنطقة كلاعبي اليرموك صلاح خليل وطارق هزاع ونجم شباب الاردن هاني الحلاحلة ومؤيد العجرمي لاعب الفيصلي والسلط سابقا .



ان شباب المنطقة يتطلع إلى النادي الجديد بمنتهى الجدية ليحقق الآمال والتطلعات المرجوة منه ليصل إلى مستوى قياسي وسريع أسوة ببقية أندية البلد ورحلة الالف ميل تبدأ بخطوة.



وكذلك فإن مجلس عشائر العجارمه ممثلاً بالسيد خلف راشد الفقراء ومساعده المحامي رمزي المحارب ونائب المنطقة المهندس حسن العجارمه وعضو اللامركزية النشط عبدالمنعم الفالح والأستاذ باسم العواد.



مطالبين وجميع شيوخ ووجهاء المنطقة والقطاع الخاص من شركات وخلافه بمساندة النادي الوليد بكل ما يلزم من ملاعب ودعم مادي ومعنوي حتى لا يصير مصيره كمصير نادي الفاروق الذي تم شطبه.



والذي أود أن اشيد بجهود آخر رئيس له السيد علي عبد عقله الفالح، الذي كان من الممكن أن يحقق الإنجازات التي حققتها الأندية المعاصرة له بفترة الثمانينات الشقيقة كسحاب وذات راس.



وختاما نشكر الإعلام الرياضي بتوسيع دائرة الاهتمام بأندية الأطراف أسوة بأندية المركز ونعد قراء الموقع المحترم بتقارير عن باقي الأندية المغمورة فكرة القدم الأردنية ليست اخبار القطبين فقط مع خالص الإحترام والتقدير للجميع .

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر