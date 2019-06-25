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خاص - عيسى محارب العجارمه - تواصلت باليوم الأول بالعيد مع عدد من الأحبة من خلال تطبيق الواتس اب ومن ضمنهم مع أخي أمجد الذي هاجر إلى إيطاليا منذ عام 2000 واستقر هناك وينشئ عملا صغيرا وتزوج من فتاة إيطالية ولديه ابنتان ولله الحمد.



كانت بيننا محادثة عبر 3 رسائل صوتية وعدد من المحادثات الكتابية سمحت لنا بالمعايدة والاطمئنان على بعضنا البعض ونبش دفتر الذكريات الجميلة وهو يترك عمله اواخر التسعينات بعد خدمة 3 سنوات بإحدى كتائب الدروع بالفرقة المدرعة الثالثة الملكية.



ثم التحق بمخازن السي تاون التجارية على الدوار السابع كعامل بسيط وهو ما لم يلبي طموحه ليتخذ قرار الهجرة الصعب ويغادر إلى إيطاليا بالوقت المناسب من حياته في بواكير الشباب رغم توسلات الوالدة لثنيه عن الرحيل الا ان حاديه كان على ما يبدو عنوان المسلسل الشهير للفنان الراحل نور الشريف لن أعيش في جلباب ابي.



ولله الحمد نجح في بناء بيت حديث من شقتين ومجمع تجاري صغير يبلغ ستة مخازن قابلة للزيادة المستقبلية بشقق طابقية بمدينة ناعور وهو يزمع العودة خلال سنتين من الآن بعد أن قضى قرابة 20 عاما في الغربة المجدية نوعا ما.



سقت هذا الموضوع من خلال اسقاط تجربة شخصية على الواقع العربي العام وندمت على دعواته المتكررة لي بالهجرة لاعمل بجانبه الا انني قررت ان أعيش في جلباب ابي وان ابقى حبيس الديون والهموم والشيكات المرتجعة في وطني وفعلا صدق من قال الفرصة تأتي للإنسان مرة واحدة بالعمر وهو ما رفسته برجلي وكل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وتحرير الأقصى المبارك.

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