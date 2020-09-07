حدادين في منشور لها تدعوا الاناث الإسراع باجراء فحص سرطان الثدي

وطنا اليوم - نشرت الناشطة الأجتماعية رانيا حدادين منشور توعية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، باللغتين الانجليزية والعربية دعت من خلاله الأناث لإجراء فحص سرطان الثدي، حيث جاء في المنشور الذي نشرته حدادين :

"‏يؤدي ⁧‫سرطان الثدي‬⁩ إذا لم يتم علاجه، إلى:

‏تقرح في الجلد والتهابه.

‏تكاثر الخلايا السرطانية في الثدي.

‏انتشار الورم إلى الغدد اللمفاوية مما يؤدي إلى زيادة خطر انتشار السرطان في أعضاء أخرى (مثل: الدماغ، الكبد، الرئة) مما يؤدي إلى تأثر وظائف هذه الأعضاء وتوقفها". حيث حمل منشور حدادين وسم

‏⁧‫اوكتوبر_الوردي‬⁩