أخطاء شائعة في تحضير الشاي يجب التوقف عنها

وطنا اليوم - يعتبر تحضير الشاي فنًا يتطلب الاهتمام والمهارة، وأحيانًا التدريب، ومع ذلك، فإن تحضير الشاي بشكل صحيح ليس معقدًا كما قد يعتقد الكثيرون.

ووفقا لموقع “ميس كيرا”، فإن التحضير الجيد للشاي يتطلب تجنب بعض الأخطاء الشائعة التي يميل معظمنا إلى ارتكابها أثناء محاولته إتقان فنجان شاي مثالي.

تخزين أوراق الشاي بشكل غير صحيح

يمكن أن يؤثر الشاي المخزن بشكل سيء أو الشاي القديم جدًا على مذاقه وفوائده. تأكد من تخزين الشاي بعيدًا عن الضوء والحرارة في وعاء محكم الغلق. تجنب تخزين الشاي في وعاء معدني لفترة طويلة جدًا وقريب من التوابل القوية أيضًا.

درجة حرارة الماء غير صحيحة

درجة الحرارة الصحيحة المطلوبة لكوب مثالي من الشاي تعتمد بشكل كبير على نوع الشاي الذي تستخدمه. لن يمنحك إضافة الكثير من الماء الساخن أو الماء البارد أفضل النتائج من أوراق الشاي. ويعد صنع الشاي عملية دقيقة وتتطلب وقتًا، لذلك تأكد من عدم سكب الماء الساخن للغاية على الشاي لتجنب حرق الأوراق.

نسبة الشاي والمياه غير متوازنة

نسبة أوراق الشاي والمياه هي الخطوة النهائية التي تحدد طعم الشاي الخاص بك. يمكن أن يؤدي إضافة الكثير من الماء أو إلى العديد من أوراق الشاي إلى تدمير عملية صنع الشاي. لتحضير الشاي المثالي يستوجب لكل 150 ميليلتر من الماء استخدام ملعقة صغيرة من أوراق الشاي أو 2.5 غرام. ومع ذلك، لا تتردد في التكيف حسب رغبتك.

نقع أوراق الشاي لفترة طويلة

يميل الكثير من الناس إلى نقع الشاي لفترة طويلة للحصول على طعم قوي. هذا خطأ شائع جدًا يمنح الشاي مرارة غريبة. بصراحة، لا أحد يحب ذلك! اقرأ التعليمات الموجودة خلف العبوة المعبأة من الشاي الخاص بك لتعرف بالضبط متى يجب إخراجها