الرئيسية | صحة و جمال تنبيه للأردنيين .. مسكن سحري يؤدي للموت !

وطنا اليوم-عمان:هل تعاني من نزلة برد، أو رشح أو انفلونزا؟ ربما شخص تعرفه يعاني من التهاب قصبات، أو حرارة، وربما ربو.

يلجأ بعض الافراد وخاصة الشباب منهم الى ابرة الفولتارين كحل سريع ومسكن وفعال لجميع الآلام برغم التحذيرات عن مخاطر مضاعفاته في بعض الحالات .

هنا يأتي دورك لتنصحه بالتالي قل له: اهرب من إبرة فولتارين، أو ديكلون هروبك من الموت. لأنها حقا قد تقتل، خاصة في حال مزجت الابرة مع الديكسون، أو ان المريض شرب دواء للرشح، ذلك أن معظم أدوية الرشح تحوي على البنسلين، إن تداخل هذا الدوائين يؤدي إلى مضاعفات قاتلة.

بحسب مصادر طبية فإن النتيجة المتوقعة جلطة في أقل من ساعة.

للدواء القاتل عدة اسماء تجارية منها : فولتارين ، ديكلوجيسيك ، كاتافلام ،ديكلوفين ، رومافين ، ديكلوماكس ، اولفين .....الخ

يكفيك أن تقرأ النشرة المرافقة للدواء التي تحذر من التالي: "إن هذا الدواء بغض النظر عن تداخلاته مع اي دواء او اي حالات هو بطبيعته وتركيبته الكيميائية له احتمالية حدوث الجلطات بنسبة ٣٧٪ ".

هذا من حيث الاحتمالات. اما ما يشدد مساعد المدير العام لشؤون المرضى في مركز الحسين للسرطان الدكتور منذر الحوارات فإن يأخذ المريض هذا الدوار من دون العودة الى الطبيب، سواء عند البدء بتعاطيه او لدى التوقف عنه.

أما المرضى الذين يمنعون بتاتا من تعاطي المرض، ففي حالات السوابق التحسسية، ومرضى القرحة ومرضى الكلى ممن يتناولون مميعات الدم والبنسلين ولمرضي القلب والحوامل والمرضعات ومرضى الربو.

ألا يستدعي الأمر دق جرس الانذار من قبل وزارة الصحة قبل أن نفقد المزيد من الضحايا.

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