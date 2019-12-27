خبراء يحذرون : النقود تنقل فيروس الانفلونزا

وطنا اليوم-عمان:أوضح خبراء أن فيروس الانفلونزا يمكن أن يبقى على النقود الورقية لمدة أسبوعين، ويمكن الإصابة بعدوى المرض حتى عند سحب الأموال من أجهزة الصرف الآلي، أو عند استلام المرتب من الخزينة.

وأضاف الخبراء ان الأوراق النقدية تطبع في بعض على أوراق خاصة معقمة، ولكنهم لم يذكروا في أي بلد.

الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان في روسيا أعلنت أن الأوراق المالية هي أكثر وسيلة شائعة لانتقال العدوى المرضية.

وكشف خبراء الهيئة بعض الأوهام المنتشرة عن الانفلونزا، مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم، ولا وجود للزكام عند الإصابة بالمرض. لذلك ينصحون، بأخذ أدوية مخفضة للحرارة عند ارتفاعها إلى 39 درجة مئوية فقط. وعدم تناول المضادات الحيوية، لأنها مخصصة لمكافحة البكتيريا، ولا تفيد في مكافحة الفيروسات المرضية.

وقد سبق أن أعلن في شهر سبتمبر الماضي، أن الأوراق المالية الرومانية، هي الأقذر وأن البكتيريا تعشش في الدولار الأمريكي والكندي والروبية الهندية.