 وطنا نيوز -خبراء يحذرون : النقود تنقل فيروس الانفلونزا
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
خبراء يحذرون : النقود تنقل فيروس الانفلونزا
التاريخ : 27-12-2019 07:17:15 المشاهدات: 839

وطنا اليوم-عمان:أوضح خبراء أن فيروس الانفلونزا يمكن أن يبقى على النقود الورقية لمدة أسبوعين، ويمكن الإصابة بعدوى المرض حتى عند سحب الأموال من أجهزة الصرف الآلي، أو عند استلام المرتب من الخزينة.

وأضاف الخبراء ان الأوراق النقدية تطبع في بعض على أوراق خاصة معقمة، ولكنهم لم يذكروا في أي بلد.

الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان في روسيا أعلنت أن الأوراق المالية هي أكثر وسيلة شائعة لانتقال العدوى المرضية.

وكشف خبراء الهيئة بعض الأوهام المنتشرة عن الانفلونزا، مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم، ولا وجود للزكام عند الإصابة بالمرض. لذلك ينصحون، بأخذ أدوية مخفضة للحرارة عند ارتفاعها إلى 39 درجة مئوية فقط. وعدم تناول المضادات الحيوية، لأنها مخصصة لمكافحة البكتيريا، ولا تفيد في مكافحة الفيروسات المرضية.

وقد سبق أن أعلن في شهر سبتمبر الماضي، أن الأوراق المالية الرومانية، هي الأقذر وأن البكتيريا تعشش في الدولار الأمريكي والكندي والروبية الهندية.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق