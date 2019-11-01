الرئيسية | صحة و جمال مليونا أردني مصابون بالسكري

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس المركز الوطني للسكري وزير الصحة الأسبق " الدكتور كامل العجلوني" ان قرابة 2 مليون اردني مصابون بالسكري.

وأضاف العجلوني في تصريحات لقناة المملكة ، بمناسبة اليوم العالمي لمرضى السكري الذي صادف الخميس : "نسبة الإصابة بالسكري الكامن، والسكري في الأردن تبلغ 46% للأردنيين الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة".

وبين العجلوني، أن نسبة الإصابة بالسمنة والوزن الزائد تبلغ 78% للفئة العمرية من 25 عاما فما فوق بين الأردنيين، فيما تبلغ نسبة الإصابة بالتوتر الشرياني (الضغط) 44%، إضافة إلى أن 50% من الأردنيين لديهم مشكلات في الدهنيات.

وأوضح أن نحو مليوني أردني مصابون بالتوتر الشرياني (ضغط الدم)، و4 ملايين أردني يعانون من زيادة في الوزن والسمنة، ومليوني أردني يعانون من اختلاط بالدهون.

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