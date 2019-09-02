المهندس حلمي الدينة يطلق مبادرة فلنتنفس

وطنا اليوم- أطلق المهندس حلمي الدينه مبادره فلنتنفس لزرع ونشر التفائل في انفسنا وفي مجتمعنا الحبيب، بأن نتنفس بعمق وطمأنينه ويقين ونطلب السعاده والنجاح

فعندما نستيقظ صباحً ومهما كانت الظروف والضغوطات في الحياه، نقف ونأخذ نفس عميق لزرع الطاقه الايجابيه ونتفح ذراعينا لنشعر بالثقه والقوه ونطلب ما نريد بكل صدق ويقين، نطلب ما نريد بكلمات لتتحول الى افكار وافعال، ونتعايش مع الحياه بكل تفائل وايجابيه ونتعامل مع امور وظروف الحياه بكل ايجابيه.

، فلا نُثقل على انفسنا بالطاقه السلبيه وأحمل نفسي سلبيات لا سلطه لي عليها ، بل أتنفس واشحن طاقه إيجابيه وتعامل مع الواقع" .

وتم تقديم المبادره في العديد من الجامعات والمدارس والأنديه الرياضيه وحتى في الشارع مع الاشخاص بالطريق، ونحن في منطقتنا نمارس #فلنتنفس كل يوم صباحً تقريباً قبل الانطلاق أشغالنا

نحن بحاجه للتفائل وللطاقه الايجابيه، ومن اهم ًاساسيات النجاح والمهارات هو ان نصنع الايجابيه وننشرها في مجتمعنا،

لا تمت قبل ان يعلن يوم وفاتك.