70% من الأردنيين يعانون من نقص فيتامين د

وطنا اليوم-عمان:قدر مختصون نسبة المواطنين الذين يعانون من نقص او عدم كفاية فيتامين د باكثر من 70%، فيما تقدر النسبة العالمية بنحو 50%.

ودعا اخصائي امراض وزراعة الكلى الدكتور رفاد عايش، خلال محاضرة في المجال الصحي، المواطنين للتعرض لاشعة الشمس من 10-15 دقيقة في الفترة مابين ١٠صباحا-٣ مساء حتى تتمكن اجسامهم من انتاج ماتحتاجه من فيتامين د الذي الشمس المصدر الرئيسي له.

وقال عايش في تصريحاته، ان فيتامين د الممتص من اشعة الشمس يعد اكثر فعالية من الفيتامينات الدوائية، ومن مصادره الاخرى كالاسماك وزيت كبد الحوت وبعض الاجبان وعصير البرتقال وغيرها.

واضاف ان من العوامل التي تؤثر على امتصاص فيتامين د بشكل سلبي هي استخدام واقي الشمس والبشرة الداكنة، وزيادة العمر حيث يقل افراز المادة التي تساعد في انتاج فيتامين د.

واوضح عايش ان فيتامين د جزء اساسي من امتصاص الجسم للكالسيوم والفسفور والاعضاء التي تتأثر وتؤثر بعمله هي الامعاء الدقيقة والعظام والكلى.

واشار ان هناك دراسات تربط نقصه بامراض الضغط والشرايين وبعض السرطانات.

ودعا كبار السن والمرضعات والحوامل الى تناول حبوب فيتامين د وقائيا عيار ٦٠٠-١٠٠٠ يوميا، اما في حال وجود نقص فان المريض بحاجة لاخذ العلاج حبة عيار ٥٠ الف اسبوعيا ولمدة ٨ اسابيع او اكثر.