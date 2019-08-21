طبّقي رجيم الكمون وتخلّصي بسهولة من الدهون الزائدة!

وطنا اليوم ـ صحه وجمال

يسمونه الرجيم الساحر ويعتبرونه الأفضل في تخفيض الوزن بشكل سريع دون أضرار جانبية تُذكر طالما التزم الشخص معه برجيم متوازن وصحي، وهو مفيد خاصة للراغبين في تخفيض دهون البطن.

ما هو هذا الرجيم؟ رجيم الكمون عبارة عن تناول كميات من الكمون المغلي مع الليمون وأحيانًا بدونه بطريقة محددة سأعرضها لك الآن فوائد الكمون يُساعد الكمون على إتمام عملية الهضم ويُخلِّص الجسم من الغازات والإمساك يساعد على راحة القولون بل يوصف لمنع تشنجات القولون قاتل للبكتيريا يساعد على تنظيم معدلات الحديد في الدم وعلى مستوى ضغط الدم يمنع الجسم من تخزين الدهون، إذ يعمل على رفع قدرة الجسم على حرق الدهون بمعدل سريع خاصة في منطقة البطن.

يُعد مانعًا طبيعيًا للقيء والإسهال للصغار والكبار في حال جرى غليه مع الليمون المقطع وأخذ منه ملعقتين كل ساعتين كدواء.

يساعد المرأة على انتظام الدورة الشهرية وعلى انتظام هرمون الاستروجين بعد سن اليأس ويقلل من الآثار الجانبية كالهبات الساخنة التي تعاني منها في السنوات الأولى بعد سن اليأس يعد غسولًا جيدًا للعين والبشرة، ويمكن إضافة بعض منقوع الكمون مع قطرات من زيت الزيتون على أي كريم مرطب لديك يعد شرابًا جيدًا لمن يعانون من حصوات في الكلى أو المرارة طريقة الريجيم .

تناولي 6 وجبات يومية منها 3 رئيسية و3 خفيفة على مدار اليوم أي كل 3 ساعات تقريبًا وحاولي أن تجعليها في مواعيد ثابتة تناولي البروتينات مع النشويات كالبيض والألبان مع الخبز على الإفطار وكذلك في الغداء كاللحم أو الدجاج أو السمك، واجعلي العشاء خفيفًا مكونًا من اللبن الزبادي مع الشوفان أو الحليب.

تناولي في الـ 3 وجبات الخفيفة كميات جيدة من الخضراوات والفاكهة ويمكن كل 3 أيام تناول حفنة من المكسرات خاصة اللوز غير المحمص وغير المملح. اشربي ما لا يقل عن 8 أكواب ماء يوميًا وإن استطعت أن تجعليها 10 أو 12 فهذا أمر جيد.

قبل كل وجبة تناولي كوب من خليط الكمون الذي سأعرض لك طريقة تحضيره، ويمكنك أن تتناولي كوب كبير قبل الوجبات الرئيسية الثلاثة أو كوب صغير قبل الوجبات الستة جميعًا.

ممارسة الرياضة تساعد في سرعة تخفيض الوزن كما أنها جيدة لشكل الجسم والصحة العامة، لكن تأكدي أنه سيفيدك حتى دون رياضة.

طريقة تحضير مزيج الكمون بالليمون الطريقة :

الأولى 3 ملاعق من حب الكمون غير المطحون 2 ليمونة كل منها مقطعة نصفين 3 أكواب من الماء الساخن يترك منقوعًا ومغطى طيلة الليل ويشرب صباحًا هذه الكمية تكفي ليوم واحد للثلاث وجبات .

الطريقة الثانية كأس من الماء الساخن نصف ليمونة ملعقة كبيرة من الكمون المطحون نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون مع نصف ملعقة من القرفة غطي المزيج واتركيه حتى يبرد ثم تناوليه يمكنك تحضير كمية تكفي لعدة أيام وحفظها بالثلاجة توفيرًا للوقت.

عيوب هذا الرجيم قد لا يتناسب مع الأم المرضع إن لاحظت عزوف ابنها عن الرضاعة بعد تناولها لهذا المشروب (اقرأي أيضًا: رجيم مناسب لمرضي السكر)





