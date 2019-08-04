الحكومة: 54% من المتزوجات الأردنيات سمينات

وطنا اليوم-عمان:أظهرت احصائيات رسمية صادرة عن دائرة الاحصاءات العامة ان 54% من الاردنيات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة يعانين من السمنة.

ووفقا لمسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 حول طول ووزن السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة ، فان 43% منهن ضمن المعدل الطبيعي لمقياس كتلة الجسم ، و3% نحيفات.