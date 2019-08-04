 وطنا نيوز -الحكومة: 54% من المتزوجات الأردنيات سمينات
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الحكومة: 54% من المتزوجات الأردنيات سمينات
التاريخ : 04-08-2019 04:49:27 المشاهدات: 1647

وطنا اليوم-عمان:أظهرت احصائيات رسمية صادرة عن دائرة الاحصاءات العامة  ان 54%  من الاردنيات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة يعانين من السمنة.

ووفقا لمسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 حول طول ووزن السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 15-49 سنة ، فان 43% منهن ضمن المعدل الطبيعي لمقياس كتلة الجسم ، و3% نحيفات.

ويفصل التقرير ان 22% من الشريحة المستهدفة سمينات ، و32% زائدات الوزن.

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