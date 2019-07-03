خطوة جريئة لبعض الدول ..سجائر بلا هوية

وطنا اليوم-عمان: أكد مدير عام مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور ان بعض الدول خطوة اتخذت جريئة، بفرضها على شركات التبغ توحيد عبوات السجائر، بحيث تصبح بلا علامات فارقة، وبلا عنوان واضح، أو زخرفة تخطف الأبصار.

وبين منصور ان العديد من الدراسات دلت على أن توحيد العبوات يؤدي إلى لفت انتباه الناس إلى التحذيرات الصحية المفروضة عليها، وبالتالي التقليل من جاذبيتها التي تتفنن شركات التبغ في تصميمها، وتهتم بكل تفصيل في هذا التصميم لتضمن أقصى درجات الجاذبية.