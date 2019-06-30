الرئيسية | صحة و جمال مستشفى زليخة يُطلق خدمات رعاية صحية منزلية

وطنا اليوم-يخطو قطاع السياحة الطبية في دبي خطوات حثيثة نحو تأكيد وجوده على الساحة العالمية عبر تعزيز وتوسيع نطاق خدمات الرعاية الطبية التي يقدمها.



ويأتي تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى في منازلهم أو في بعض الحالات في غرفهم الفندقية ضمن الخدمات المتميزة التي يسعى القطاع إلى تطويرها في هذا الشأن.



وفي هذا السياق أبرم مستشفى زليخة وبنك الصحة اتفاقية تتيح تقديم خدمات تمريض منزلي عالية الجودة لمرضى مستشفى زليخة.



وتقوم الشراكة الجديدة على توفير رعاية صحية فائقة الجودة وتحقيق أفضل المعايير الدولية في الجودة السريرية وسلامة المرضى وتساعد على ضمان انتقال سلس لخدمات الرعاية الطبية من المستشفى إلى منزل المريض دون المساس بتقديم رعاية سريرية مُثلى للمريض.



ومن جانبه يقدم مركز الرعاية الصحية المنزلية في بنك الصحة خدماته للمرضى من جميع الفئات العمرية ممن يعانون من مختلف المشكلات الصحية، البسيطة منها والمزمنة.



واستنادًا إلى الخطة العلاجية فائقة الجودة التي صممها الفريق الطبي في مستشفى زليخة ، يقوم مركز الرعاية الصحية في بنك الصحة بموجب هذه الشراكة بتقديم الخدمات المطلوبة التي تضمن الشفاء السريع في الوقت المناسب في منزل المريض.



ومن شأن هذه الشراكة أن تساعد مستشفى زليخة وبنك الصحة على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لقطاع الرعاية الصحية وجسر الهوة الموجودة حاليا من خلال تقديم طرق مبتكرة تناسب احتياجات كل شخص وتلبية متطلباته وتوفير أعلى مستوى ممكن من الرعياة الصحية بحسب كل حالة.



وتعليقا على الشراكة يقول سلمان عارف ، الرئيس التنفيذي لمركز الرعاية الصحية المنزلية في بنك الصحة ، إن الشراكة بين بنك الصحة ومستشفى زليخة ، التي تمثل علامة تجارية مرموقة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، تعزز عملية التحول والتطوير في مجال الرعاية الصحية المنزلية من خلال توفير رعاية مبتكرة وعالية الجودة."



وأضاف: " جميع فرقنا الطبية مرخصة ومجهزة بالكامل وتحمل المؤهلات اللازمة التي تتطلبها الهيئات التنظيمية لعلاج هذه الشريحة من المرضى."



وبدوره قال طاهر شمس ، العضو المنتدب لمجموعة زليخة للرعاية الصحية ، "يسعدنا التعاون مع بنك الصحة لتوفير خدمات الرعاية اللاحقة للعمليات الجراحية وتسهيلات الرعاية المنزلية. وتوفر مستشفياتنا مرافق رعاية متعددة التخصصات تحت سقف واحد ، حيث نسعى لتقديم خدماتنا للمقيمين في الدولة والوقوف معهم في أحلك لحظاتهم لضمان الشفاء العاجل وتوفير حياة صحية . ولا جرم أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تحفز جهودنا في بلوغ هذا الهدف."



وفي ضوء كونه أحد مزودي خدمات التمريض المنزلي المتكاملة في الإمارات، ، يتيح بنك الصحة تجربة شاملة وسلسة للأفراد خلال فترة العلاج وما بعدها. هذا بالإضافة إلى الخبرة ومستويات الرعاية الطبية الفائقة التي تُقدّم من قبل فرق طبية اختصاصية في مستشفى زليخة تضمن اتاحة مرافق وخدمات علاج استثنائية للمرضى.



المصدر : إيتوس واير

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