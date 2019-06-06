هل تساعد السجائر الإلكترونية على الإقلاع عن التدخين؟

وطنا اليوم-عمان:بين استشاري جراحة الأوعية الدموية التداخلية الدكتور أمير ملكاوي أن الأمراض التي تصيب الشرايين مختلفة عن الأمراض التي تصيب الأوردة، فالأمراض التي تصيب الشرايين عند الرجال أكثر وبأعمار متقدمة مثل تصلب الشرايين، أما أمراض الأوردة فتصيب النساء بشكل أكبر وأعمر المرضى تكون أقل.

وأشار إلى وجود معتقدات طبية خاطئة مترسخة في مجتمعاتنا مثل أمد بعيد رغم حملات التوعية، مثل قناعة بعض مرضى الشرايين بعدم لعب الرياضة لكونهم لم يمارسوها طوال حياتهم وهذا أمر خاطئ حتى لو لم يمارس الرياضة في السابق فالدراسات أثبتت أن ممارسة الرياضة بعد 35 تجعل حياتك أطول والصحة تكون أفضل ونسبة حدوث الأمراض أقل.

وتابع قوله وعلى المريض أن يمارس الرياضة الهوائية والمشي 3 مرات بالاسبوع على أقل ولمدة نص ساعة حتى يبدأ بالتعرق، ولا يشترط أن تكون مؤلمة وصعبة.

وأكد ملكاوي على أهمية رياضة الجهد العضلي، بحيث تجعل الجسم مشدودا وهي ايضا ساعة أسبوعيا، وهنا تتضافر الرياضة الهوائية مع العضلية لتشكلان ساعتين ونصف أسبوعيا.

وأشار إلى أن هناك الكوليسترول والدهون ليست هيا الأسوأ كما يعتقد، بل هناك النشويات والسكريات والتي تتحول لاحقا إلى أشياء ضارة.

وعن التدخين وأمراض الشرايين أكد عدم جدوى تقديم النصائح للمرضى بعدم التدخين، بل لابد من اتباع أساليب أخرى مثل السيجارة الإلكترونية، والتي تساعد كثراً وإن كان لها أمور ثانية أخرى، واعطاء أدوية تخفف الإدمان بنسبة 50%.

وفي معرض رده على سؤال متعلق بالسيجارة الإلكترونية قال :" أي شيء جديد في علم الطب يجعلنا حذرين منه، ولكن بلا شك أن نسبة الإقلاع عن التدخين ممن يستخدمون السيجارة الإلكترونية أكثر وهذا ثابت بأدلة علمية، ولكن عن مضارها لا نستطيع أن نجيب الآن حتى يثبت علميا، في السيجارة الإلكترونية لها دور كبير في الإقلاع عن التدخين اما الاضرار على المدى البعيد في الدراسات المستقبلية ستخبرنا.