دراسة: التفكير في قتل مديرك في العمل أمر طبيعي تماماَ

وطنا اليوم-عمان:كشفت دراسة حديثة أجراها علماء النفس الجنائيون ونشرتها صحيفة ديلي ميل البرطانية الشهيرة أن التفكير في إنهاء حياة مديرك في العمل، هو "ظاهرة شائعة"، ورد فعل بشري طبيعي تماما

واعتبرت عالمة النفس الجنائي الدكتورة جوليا شو، والمشاركة في أبحاث فخرية في جامعة كوليدج لندن، إن الرغبة في قتل شخص ما لفترة قصيرة تعد أمرا جيدا لأنها قد تمنعنا من فعل ذلك.

وأشارت إلى أن الدراسة التي أجريت على 139 مشاركا خضعوا للاستجواب، عما إذا تخيلوا من قبل أنهم يقتلون شخصا ما، وجدت أن أكثر من النصف قد راودتهم هذه الأفكار.

ويجادل عدد من علماء النفس التطويريين بأن تخيل القتل غير ضار ويساعدنا على العمل بشكل أفضل.

وقالت الدكتورة شو خلال حديثها ضمن مهرجان شلتنهام للعلوم: "الأوهام الإجرامية هي بمثابة تمرين تعاطف"، مشيرة إلى أن أفكار القتل ضرورية لضمان أن يتصرف الناس وفقا للقواعد الأخلاقية.

وأوضحت: "كبشر قمنا بتطوير الذكاء، وهذه القدرة على التخطيط والتنبؤ بالنتائج التي قد تنجم عن سلوك القتل، هي جزء هام من الإنسانية".

وأضافت: "تعد تمارين التخيل والتعاطف ضرورية لاتخاذ قرارات إيجابية، خاصة في المواقف التي لا يتوفر لديك فيها الكثير من الوقت".