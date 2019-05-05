فوائد زيت البندق للبشرة .. كولاجين طبيعي!

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يستخدم زيت البندق عادة في الطبخ ويستخدم أيضا للعلاج بالروائح العطرية أو لزيوت التدليك، ويستخدم كذلك في العناية بالشعر، لا تعرف الكثير من السيدات فوائده للعناية بالبشرة، فزيت البندق مليء بالفيتامينات المغذية للبشرة والأحماض الدهنية الأساسية التي تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس، وتزيد من إنتاج الكولاجين، بحسب موقع"health line" .

اليكِ ميزات أخرى يمكن الإستفادة وأهمها

تقليل ظهور الخطوط الرفيعة

يعد الفيتامين (هـ) أحد مضادات الأكسدة المهمة للعناية بالبشرة كونه يسهم في تنعيم البشرة والحفاظ على ترطيبها، ومع ذلك تشير الأبحاث إلى أن الأحماض الدهنية، مثل تلك الموجودة في زيت البندق، يمكنها المساعدة في التقليل من ظهور الخطوط الدقيقة أو التجاعيد الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس. حيث يساعد الفيتامين E الموجود في زيت البندق على تقليل ظهور الخطوط الرفيعة في الوجه.

مناسب للبشرة الحساسة

يعد زيت البندق من الزيوت الآمنة لأصحاب البشرة الحساسة. عكس المستحضرات التي تحتوي على الكحول والتي تكون قاسية على البشرة ويمكن أن تجعلها جافة، ويعتبر زيت البندق مطهر طبيعي خال من الكحول ولا يسبب تهيجات.

مرطب

يحتوي زيت البندق على فيتامين E والأحماض الدهنية لذا فهو يزيد من ترطيب الطبقة الخارجية من الجلد، و يحافظ على رطوبة البشرة، كما أن احتواءه على الفيتامين (هـ)يُحسن من مرونة البشرة ويجعلها تبدو قوية.

يزيد إنتاج الكولاجين

الكولاجين هو بروتين أساسي يحافظ على العظام والأعضاء والأوتار معًا، ويعطى مرونة للبشرة، ومع التقدم في العمر يقل انتاج كميات الكولاجين، ويمكن تحفيز البشرة على انتاج هذا البروتين من طريق الفيتامين E، وزيت البندق يتيح إنتاج الكولاجين من حطريق تقليل الإنزيم الذى يدمر الكولاجين.

مادة قابضة

يمكن أن يساعد زيت البندق في تجفيف البشرة الدهنية وتطهيرها وتقليص المسام وإزالة البكتيريا بفضل احتوائه على مضادات أكسدة قوية.