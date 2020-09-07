بنك القاهرة عمان يستقبل عملائه في فرع الرصيفة بحلة جديدة

وطنا اليوم-عمان - استقبل بنك القاهرة عمان عملائه في مقر فرعه في الرصيفة بمحافظة الزرقاء بعد تحديثه لتلبية حاجات المنطقة مصرفيا وخدمة كافة الشرائح .

وفرع بنك القاهرة الذي يقع في الرصيفة، شارع الملك حسين، منطقة العامرية، حي العرب، عمارة رقم 138، تم تحديثه وفق أحدث التصاميم العصرية والتقنية بهدف ضمان سرعة خدمة العملاء وتوسيع قاعدة العملاء بتقديم افضل الخدمات المصرفية.

وتحاكي الاعمال والتصاميم الداخلية للفرع عملية التجديد والنهضة المصرفية المتواصلة التي يشهدها البنك لتتناسب مع الهوية المؤسسية للبنك وذلك لتقديم خدمة عصرية براحة وامان وانسيابية.

وراعى البنك في تحديث فرع الرصيفة موقعه توفير كافة وسائل الراحة وسرعة تقديم خدماته لعملائه داخل الفرع بما فيها توفير جهاز صراف آلي لتقديم كافة الخدمات المصرفية على مدار 24 ساعة.