الرئيسية | بنوك وشركات اورنج الأردن تعلن الفائزين بجائزة مشروعات التنمية المجتمعية

وطنا اليوم-اختتمت شركة أورنج الأردن، النسخة المحلية الرابعة من جائزة أورنج لمشروعات التنمية المجتمعية، في حفل تكريمي أقيم عبر تقنية التواصل المرئي.

وحسب بيان صحفي، للشركة اليوم السبت، حصل على المركز الأول مشروع "كريرز" بجائزة مالية تبلغ 5 آلاف دينار، ويشكل المشروع حلقة وصل بين العائلات ومقدّمي الرعاية بما في ذلك التمريض المنزلي ورعاية الأطفال والعلاج الطبيعي. وحصل على المركز الثاني مشروع "اكسسبل الاردن" بجائزة مالية تبلغ 3 آلاف دينار، ويسعى المشروع لزيادة الوعي وتعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بهم. وحصل مشروع كِندة على المركز الثالث بجائزة مالية تبلغ ألف دينار حيث يتيح تعلّم الخط العربي عبر موقع إلكتروني مخصص لهذه الغاية وصنع منتجات يزيّنها الخط العربي.

وسيحصل الفائزون اضافة إلى الجوائز المالية على فرصة المشاركة في النسخة الدولية العاشرة من الجائزة، والتي تصل جوائزها إلى 25 ألف يورو، 15 ألف يورو و10 آلاف يورو للمراكز الثلاثة الأولى والتي تقام في مدينة كيب تاون جنوب أفريقيا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، تيري ماريني، إن جائزة أورنج لمشروعات التنمية المجتمعية من أهم مبادرات الشركة السنوية التي تُعنى بمساهمة المشروعات القائمة على التكنولوجيا والقابلة للتنفيذ على أرض الواقع ومدى تلبيتها لاحتياجات المجتمع الأردني.

وعبّرت مديرة إدارة العلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية والاتصال المؤسسي في أورنج الأردن، المهندسة رنا الدبابنة، عن اعتزازها بمستوى المشروعات الفائزة لهذا العام والتي ستمثل المملكة في النسخة الدولية

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