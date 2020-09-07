الرئيسية | بنوك وشركات الذنيبات يقرر وقف التعيينات والتنقلات والترفيعات في شركة الفوسفات

وطنا اليوم-عمان: قال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبــات ، أن المجلس قرر وقف إجراء التعيينات، والتنقلات والترفيعات والتكليف من مكان إلى آخر في جميع مواقع عمل الشركة اعتبارا من اليوم وحتى نهاية العام الحالي. وأكد الدكتور الذنيبــــات، أنه تم التعميم على جميع الإدارات المعنية في مواقع العمل للالتزام بمضمون القرار والعمل به وذلك مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة.

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