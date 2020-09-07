الرئيسية | بنوك وشركات شركة أردنية تتقدم للحصول على رخصة مشغل اتصالات رابع

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور أن الهيئة استلمت طلب رسمي من قبل شركة أردنية تعمل في مجال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولها بعد عالمي يوم 13/9/2020 أبدت من خلاله رغبتها في الحصول على التراخيص اللازمة لانشاء وإدارة شبكة اتصالات متنقلة عامة باستخدام تقنيات(4G).

وأكد الدكتور الجبور أن الهيئة قامت بالرد على الشركة يوم 17/9/2020وأوضحت أن طلب الشركة يتضمن معلومات عامة ولم يوضح التفاصيل الفنية التي تمكّن الهيئة من دراسة الطلب بشكل واضح وتحديد المتطلبات التنظيمية والفنية، وبناءً عليه تم الطلب من الشركة تزويد الهيئة بدراسة فنية متكاملة تتضمن تفاصيل الشبكة المنوي انشائها وتشغيلها وخاصة الراديوية منها وأية تعاقدات محتملة مع أية مصنعين أو مشغلين والخدمات المستهدفة، وذلك حتى تتمكن الهيئة من دراسة الطلب وتحديد المتطلبات اللازمة وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعتمدة من الهيئة وبما لا يتعارض مع الإبقاء على العملية التنافسية في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وبما يضمن تزويد خدمات الاتصالات للمستفيدين بجودة عالية.

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