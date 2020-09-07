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شركة أردنية تتقدم للحصول على رخصة مشغل اتصالات رابع
وطنا اليوم-عمان:قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور أن الهيئة استلمت طلب رسمي من قبل شركة أردنية تعمل في مجال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولها بعد عالمي يوم 13/9/2020 أبدت من خلاله رغبتها في الحصول على التراخيص اللازمة لانشاء وإدارة شبكة اتصالات متنقلة عامة باستخدام تقنيات(4G).
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