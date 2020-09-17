هيونداي تطرح جيلا جديداً من سيارة كريتا هذا العام

وطنا اليوم-عمان: كشفت شركة هيونداي موتور اليوم عن خططها لإطلاق جيل جديد تماما من سيارتها كريتا SUV الشهيرة، وذلك في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وستكون سيارة الدفع الرباعي الجديدة متوافرة في الأسواق اعتبارا من سبتمبر الجاري.

وأدخلت العديد من التطويرات على سيارة كريتا بدايةً من مظهرها الجديد والأكثر قوة، على نحو سيجعل الرحلات أكثر سلاسة من ذي قبل، فضلاً على مساعدة العملاء على البقاء آمنين على الطرقات.

وتتجاوز التعديلات المدخلة على كريتا الجديدة شكلها القديم، حيث يتميز الجيل الثاني من كريتا بكونه أطول وأعرض من سابقه، مع الاحتفاظ بمظهر عصري قوي، مجسدا هوية التصميم الرياضي الحسي Sensuous Sportiness المتطورة لشركة هيونداي. كما ستتميز السيارة -الشهيرة في طرازها الجديد- بعدد من المميزات المتقدمة الجديدة التي يمكن رؤيتها من جميع جوانب السيارة وكذلك من الداخل.

وبمناسبة الكشف عن السيارة الجديدة قال بانغ سون جيونج، رئيس عمليات الشرق الأوسط وأفريقيا في هيونداي: "مع بدء العد التنازلي الآن لإطلاق كريتا الجديدة تماما، يسعدنا أن نقدم للعملاء فرصة حقيقة للاستمتاع بقيادة سيارة حديثة ومتطورة، والواقع أنه منذ إطلاق كريتا لأول مرة لاقت قبولا كبيرا، وأصبحت اليوم واحدة من أكثر سيارات الدفع الرباعي شعبية واستطاعت أن تخلق تجارب قيادة لا تُنسى للناس. ومع التحسينات الهائلة التي تم إجراؤها على كل من التصميم الخارجي والداخلي في الطراز الجديد، يمكن للمستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي التطلع إلى تجربة أفضل عند السفر في كريتا الجديد".