مركز حماية وحرية الصحفيين يعقد ندوة مناقشة تحديات قطاع السياحة

وطنا اليوم - نهروند الربابعه- عقد مركز حماية وحرية الصحافين مساء الاربعاء ندوة بأستضافة المنتدى الاعلامي بالشراكة مع شركة زين رئيس جمعية الفنادق السياحية عبد الحكيم الهندي ورئيس جمعيه النقل السياحي المتخصص شفيق الحايك في حوار مع الاعلامين لمناقشة التحديات التي تواجه القطاعين في الاردن في ظل جائحة كورونا والحلول الممكنه للتقليل من الخسائر الحالية للقطاع.

وقد صرح الهندي انهم كقطاع فندقي لم يكن لديهم علم بالمعايير والاسس الصحيحة للتعامل مع الحجر الفندقي

واعرب ان حجم الخسائر التي طالت قطاع السياحية لا تقل عن مليار دينار اردني وان الحكومة قامت بتخفيض ضريبة المبيعات من ١٦٪؜ إلى ٨٪؜ .

واعرب عن رفضه للاغلاقات الجديدة مشيراً على انه لم تسجل اي حالة اصابة بفايروس كورونا داخل المقاهي او المطاعم.

ونوه الهندي ان القطاع كان متفائلاً جداً بالسياحة العلاجية لكن عدد السائحين لم يتجاوز مئة شخص من وراء هذا البرنامج.

وبدوره صرح الحايك بأن قطاع النقل السياحي لم يحصل على اي قرض من البنوك المحلية بوصفٍهم بأنهم قطاع متعثر وقال ان القطاع بحاجة الى ١٥ مليون دينار لنهضة هذا القطاع علماً بأن قطاع النقل السياحي يملك ٨٠٠ مركبة وحافلات جديدة.