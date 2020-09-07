هيونداي تطلق توسان الديناميكية الجديدة

وطنا اليوم-عمان: أطلقت شركة هيونداي موتور اليوم سيارة هيونداي توسان Tucson 2021 الجديدة كليًا، التي تعد الجيل الرابع من سيارات الدفع الرباعي المدمجة C-SUV من الشركة والمصممة لتكون نموذجًا عالميًا، بقاعدة عجلات طويلة أو قصيرة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة.

ويجسد الطراز الجديد من توسان أهمية خاصة لشركة هيونداي، حيث تعتبر توسان واحدة من أكثر سيارات الشركة شهرة وانتشارا، وحققت مبيعات عالمية كبيرة بلغت أكثر من 7 ملايين سيارة منذ إطلاق أول طراز منها في عام 2004. وتتوقع هيونداي أن يجذب الطراز الجديد المزيد من العملاء بما يتميز به من تصميم متطور ورحابة وإمكانيات رقمية رائدة في فئتها، فضلا على ما يوفره من قيادة ديناميكية وكفاءة ممتازة في استهلاك الوقود.

وبمناسبة إطلاق توسان 2021، قال توماس شيميرا، رئيس قسم المنتجات في مجموعة هيونداي موتور: "يسعدنا أن نقدم سيارة توسان الجديدة كليًا، والتي تعكس التحول الذي تقوده هيونداي في مجال تصنيع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، فقد حرصنا في الجيل الرابع أن نقدم فيها كافة الخصائص التي تجعلها معيارًا جديدًا للابتكار وتتصدر فئتها، حيث تقدم مزيجًا رائعًا من التصميم والتكنولوجيا والأداء."

وسيبدأ بيع توسان الجديدة بالكامل في كوريا في سبتمبر كموديل 2021، وسيتم طرحها للبيع في الولايات المتحدة والأسواق العالمية الأخرى كموديل 2022 بدءًا من النصف الأول من عام 2021.

وكشفت هيونداي عن سيارة توسان الجديدة عبر الإنترنت، بسبب الظرف الذي سببته الجائحة العالمية، داعية كل من يهتم باستكشاف السيارة SUV الأكثر تقدمًا من هيونداي على الإطلاق لمطالعة النموذج اونلاين، في استجابة من الشركة للاتجاه العام للبقاء في المنزل. ويمكن مشاهدة المؤتمر الصحفي العالمي الأول لتوسان الجديد كليًا على موقع Hyundai.com وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، بالإضافة إلى قناة هيونداي، وهي منصة المحتويات العالمية التي أطلقتها الشركة مؤخرًا والتطبيق التفاعلي. لأجهزة التلفاز الذكية.

تصميم خارجي ديناميكي بأبعاد باراميترية، وتصميم داخلي رحب هادئ

يعبر التصميم الخارجي الجديد لسيارة توسان عن هوية التصميم الرياضي الحسي Sensuous Sportiness المميز لشركة هيونداي. وتجسد توسان SUV الجديدة ما يطلقه مصممو هيونداي على الهيكل الخارجي الجديد لها "parametric dynamics"، ذلك أن سطحه شبه بالجواهر لمزيد من تميزها في فئتها.

وتم تصميم توسان الجديدة كليا لتلائم أولئك الذين يحبون دمج التقنيات الحديثة في عاداتهم اليومية، ويعتمدون عليها لتحسين حياتهم. ويتجلى التكامل بين التكنولوجيا والتصميم بشكل أكثر وضوحًا في مصابيح توسان المبتكرة التي تعمل في النهار المصممة DRLs على هيئة نصف مرآة والتي يتم استيعابها بسلاسة داخل الشبكة البارامترية، ولا يتم الكشف عنها إلا عند الإضاءة.

كما يعطي المظهر الجانبي لـلسيارة الجديدة انطباعًا بالحركة القوية المستمرة للأمام، ويعكس غطاء المحرك الطويل وخط السقف المستوي إلى جانب قاعدة العجلات الطويلة والأطراف القصيرة طابعًا ديناميكيًا وكأن السيارة في حالة جهوزية مستمرة، فيما تخلق الزوايا والحواف الهندسية الواضحة تباينًا مذهلاً بين الصورة الظلية الأنيقة والخطوط الإسفينية الواضحة. ويتبع خط الكروم الذي يبدأ من المرايا الجانبية قوس خط السقف مع زيادة تدريجية في السُمك ويعطي انطباعا واحساساً بصريًا للسرعة عند التقائها مع مؤخرة السيارة.

ويمتد الطابع الحركي للتصميم إلى الخلف حيث يشتمل الضوء الخلفي ذو العرض الكامل على أشكال مثلثة نصف مخفية لا تظهر إلا عند الإضاءة، كصدى للمصابيح النهارية DRL الموجودة في المقدمة، وتم رفع شعار هيونداي لأعلى ودمجه في الزجاج بينما تتحرك الماسحة أيضًا لأعلى وتختبئ أسفل الجناح الخلفي (السبويلر)، لمزيد من التأكيد على البعد الجديد والنقي في التصميم.

وتتنوع الألوان المتاحة في توسان، حيث تقدم طرازات المعتمدة على البنزين ألوان خارجية سبعة هي: أبيض كريمي وأسود فانتوم، وفضي متلألئ، ورمادي حالم ورمادي الأمازوني، وأحمر مشتعل وأزرق عميق. وتقدم ستة ألوان من هذه السبعة حصريا لتوسان الجديدة. وبالنسبة لطرازات توسان الهجينة فتقدم في لوان أربعة هي: أبيض كريمي وأسود فانتوم، وفضي متلألئ، وأزرق عميق. وتأتي المقصورة الداخلية في سيارة توسان الجديدة إما باللون الأسود أو الرمادي، من القماش أو الجلد.

ويقدم التصميم الداخلي أو "INTERSPACE" لتوسان الجديدة أشكالًا متعددة الطبقات توفر إحساسًا بالانفتاح والصفاء والرحابة والهدوء، بحيث تصبح المقصورة الداخلية مكانا تمتزج فيه المساحة الرحبة والتكنولوجيا المتقدمة والمعلومات التي يحتاجها مستخدم السيارة بسلاسة. وتمتزج الحافة العريضة للوحة القيادة باستمرار مع الأبواب، وتلتف حول الركاب في الصف الأمامي مثل ممر عميق في مظهر حميمي، فيما تنحدر الواجهة المركزية المتكاملة والموجهة رأسياً إلى الكونسول مثل الشلال. كما تتدفق خطوط التزيين الفضية المزدوجة المتدفقة من الواجهة المركزية إلى الأبواب الخلفية لتتناغم بشكل أنيق مع السطح المتميز ذي الطبقات المصممة بألوان محايدة متكاملة، ويمكن تعديل الإضاءة المحيطة إلى 64 لونًا في 10 مستويات من السطوع.

ويوفر التصميم الداخلي ثلاث تقنيات جديدة تتضمن شاشة مزدوجة تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة مصممة عموديًا، ونظام تهوية متعدد الفتحات ومجموعة عدادات رقمية مفتوحة بدون غطاء، بحيث روعي أن تخلق هذه الميزات أجواء عالية التقنية وجديدة ومثيرة، مع سطح مبطن علاوة على عدد من التطبيقات الأخرى التي تعزز من شعور الفخامة. وتتميز مقاعد الصف الثاني في توسان بالقابلية للطي لتحسين القدرة على إعادة تشكيل المساحة بين مقصورة الركاب ومساحة التخزين الخلفية ويوفر حجم حمولتها حوالي 38.7 قدم مكعب من المساحة القابلة للاستخدام.

ديناميكية التحكم والقيادة

تقدم توسان في جيلها الرابع مجموعة نقل الحركة Smartstream ™ سعة 2.5 ليتر، وتعتمد على الحقن المباشر، وأربع أسطوانات، ومحركات البنزين، ومحركات توليد القوة سعة 1.6 لتر ، والتوربو، والحقن المباشر ، والهجين ، أو الهجين المجهز بالكهرباء plug-in hybrid. ويبلغ إنتاج المحرك سعة 2.5 لتر 190 حصانًا ويقدر معدل عزم دوران بـ 182 رطل-قدم. ويقترن هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات لتحقيق كفاءة وتسارع ممتازين.

وتنتج مجموعة نقل الحركة الهجينة سعة 1.6 لتر ما يقدر بـ 180 حصانًا، مع قوة توليد مشتركة تبلغ 230 حصانًا. كما ينتج 195 رطل-قدم. من عزم الدوران من محرك البنزين و258 رطل-قدم من عزم الدوران من مجموعة نقل الحركة المختلطة. تستخدم مجموعة نقل الحركة الجديدة هذه تقنية التوقيت المتكيف للصمامات (CVVD) التي قدمتها هيونداي والتي تدير مدة فتح الصمام للحصول على الطاقة المثلى والكفاءة والانبعاثات.

وتم ضبط الطراز الجديد ليوفر خفة الحركة والاستقرار. حيث طبقت هيونداي تقنية E-Handling الأولى في فئتها لطرازات HEV وPHEV للمساعدة في تحسين استجابة التوجيه واستقرار الاتجاه عند الانعطاف أو في ظروف القيادة المعاكسة. ويحصل قائد توسان على المزيد من المساعدة من نظام HTRAC للدفع الرباعي من هيونداي، والذي يوفر ثباتًا أكيدًا على أسطح وظروف الطرق المختلفة. وقد كان نظام HTRAC سابقًا يدعم أوضاع القيادة Eco / Comfort / Smart / Sport، فإن أحدث إصدار له مع توسان الجديدة يضيف الطين والرمل والثلج -في بعض الأسواق- للطرق التي تسير عليها السيارة.

وعلى صعيد الأمان؛ تقدم توسان ميزات أمان أكثر من أي وقت مضى. وتشتمل مجموعة ميزات الأمان في هيوندايSmartSense على: مساعد القيادة على الطريق السريع (HDA)، ومساعد تجنب الاصطدام الأمامي (FCA) مع خاصية اكتشاف المشاة، ومساعد الحفاظ على المسار (LKA)، ومساعد تتبع المسار (LFA)، ونظام مراقبة الرؤية العمياء، والنقطة العمياء نظام التحذير من الاصطدام (BCW)، وشاشة الرؤية المحيطية، ونظام المساعدة على تجنب الاصطدام عند الرجوع للخلف (RPCA)، ومساعد الركن الذكي عن بُعد (RSPA)، ومساعد الضوء العالي (HBA)، وتحذير السائق (DAW).

كما تتوفر سيارة توسان الجديدة كليًا بميزات تقنية متقدمة استثنائية بما في ذلك نظام المساعدة على تجنب الاصطدام في النقطة العمياء (BCA) مع نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الخلفي (RCCA) نظام التحكم الذكي المتقدم في التطواف (SCC) مع التوقف والانطلاق والتحذير من الخروج الآمن (SEW).

تجربة رقمية هي الأفضل على الإطلاق

يتوقع مشترو سيارات الدفع الرباعي المدمجة الكثير من سياراتهم. لسبب رئيسي؛ أنهم يتوقعون البقاء على تواصل أينما ذهبوا، وتتفهم توسان الجديدة ذلك وتعمل على توفير هذه الخاصية، حيث تقدم أفضل التجارب الرقمية في فئتها والتي تدعم احتياجات العملاء المتنوعة بما في ذلك الاتصال المستمر.