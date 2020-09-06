مؤسسة الحسين للسرطان توقع اتفاقية مع بنك صفوة الإسلامي

وطنا اليوم- عمان، 26 آب 2020 – وقعت مؤسسة الحسين للسرطان اتفاقية مع بنك صفوة الإسلامي بهدف إشراك موظفي البنك في تأمين رعاية لتغطية علاج السرطان في مركز الحسين للسرطان. وتجسّد الاتفاقية مسؤولية البنك تجاه موظفيه ووعيه بأهمية التأمين ضد السرطان وبأن الصحة أولوية.

وقعت الاتفاقية السيدة نسرين قطامش، مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، والسيد سامر التميمي، الرئيس التنفيذي لبنك صفوة الإسلامي.

وشكرت السيدة نسرين قطامش بنك صفوة الإسلامي على إدراكه قيمة تأمين رعاية، وقالت: "نقدّر دور البنك في ترسيخ مفهوم التشاركية في تحمل مسؤولية التأمين ضد السرطان، فالسرطان لا ينتظر، ولا وقت له، ويعد علاجه مكلف ولا يمكن لأي جهة أن تتحمله وحدها، لذا علينا التنسيق مع مختلف القطاعات من أجل ضمان وصول كل مواطن - في حال الإصابة لا قدر الله - إلى خدمات علاج متكافئة وبجودة عالية، وتأمين رعاية يحقق هذه الغاية".

وقال السيد سامر التميمي: "تجسد هذه المبادرة التي تنبثق من برامج استراتيجيتنا لرعاية طاقاتنا البشرية، اهتمامنا المتواصل بموظفينا، كما تعكس حرصنا على منحهم أفضل المزايا بما فيها تلك المتعلقة بالصحة التي ندرك أهمية الحفاظ عليها مستدامة كونها تشكل العنصر الأساس في التنمية الفردية والمؤسسية والوطنية أيضاً. وهنا، أنتهز الفرصة لتثمين جهود مؤسسة الحسين للسرطان الرامية لتعزيز الشمول الصحي والتغطية العلاجية لمرض السرطان الذي يعد من أكثر الأمراض انتشاراً في الأردن، وهي الجهود التي ارتأينا ضرورة أن نكون جزءاً منها بتأمين موظفينا ضد المرض."

ومن الجدير بالذكر أن تأمين رعاية هو تأمين تكافلي غير ربحي متاح لجميع الأعمار والجنسيات، وللأفراد والشركات، حيث تشمل مزاياه ضمان العلاج -في حال الإصابة- في مركز الحسين للسرطان، أحد أفضل مراكز علاج السرطان في الشرق الأوسط، والدخول الفوري لبدء العلاج دون انتظار إجراءات أو موافقات، والاستفادة من كامل سقف التغطية حتى إذا اكتُشفت الإصابة في آخر يوم من الاشتراك.