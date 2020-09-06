بنك القاهرة عمان يستقبل عملائه في موقعه الجديد في الرمثا

وطنا اليوم-عمان - استقبل بنك القاهرة عمان عملائه في مقر فرعه الجديد بمدينة الرمثا الذي تم نقلة مؤخرا لتلبية حاجات المنطقة مصرفيا والذي يخدم كافة شرائح المجتمع.

وانتقل فرع بنك القاهرة في الرمثا إلى مكانه الجديد عند اول خط الشام – مقابل متصرفية الرمثا ومحكمة بداية الرمثا.

ويتميز الموقع الجديد بحيويته التجارية ووجود مساحة واسعه أمامه توفر لعملائه مواقف لسياراتهم، فيما تحاكي الاعمال والتصاميم الداخلية للفرع عملية التجديد والنهضة المصرفية المتواصلة التي يشهدها البنك لتتناسب مع الهوية المؤسسية للبنك وذلك لتقديم خدمة عصرية براحة وامان وانسيابية.

ومن مميزات المكان الجديد تقديم البنك لخدماته ومنتجاته المصرفية المميزة إلى عدد أكبر من العملاء من خلال توفير بيئة مصرفية مميزة تناسب حاجة العملاء وتختصر عليهم الجهد والوقت خلال تنفيذ عملياتهم المصرفية الخاصة بحساباتهم .

وراعى البنك في تصميم موقعه الجديد توفير كافة وسائل الراحة وسرعة تقديم خدماته لعملائه داخل الفرع بما فيها توفير جهاز صراف آلي لتقديم كافة الخدمات المصرفية على مدار 24 ساعة.