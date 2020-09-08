وطنا اليوم-دبي، 6 سبتمبر 2020: كشفت شركة هيونداي موتور اليوم عن سيارة كونا SUV الصغيرة الحجم المطورة، وكذلك عن سيارة كونا إن لاين الجديد تمامًا.

مع التصميم الجديد؛ تعود هيونداي كونا، المصنفة كأفضل سيارة متعددة الاستخدامات في أمريكا الشمالية عام 2019، لعملائها بتحديث تصميم جريء يحافظ على شخصيتها الفريدة. فقد تمت ترقية التصميم الخارجي للسيارة B-SUV وإدخال تحسينات مختلفة تجعلها أكثر جاذبية للعملاء ممن تتميز حياتهم بالنشاط والحركة. وفي الوقت نفسه، تقوم هيونداي بتوسيع تشكيلتها من سيارات B-SUV من خلال إطلاق كونا إن لاين- KONA N Line الرياضي الجديد كليًا. وأهم ما يميز تتميز العلامة التجارية N عالية الأداء أنها تأتي بأغطية بلون الهيكل وسبويلر خلفي كبير بالإضافة إلى لمسات تصميم خاصة بـ N Line.

وبمناسبة الكشف عن كونا إن، قال سانغيوب لي، نائب الرئيس الأول، رئيس مركز التصميم العالمي لشركة هيونداي: "من المثير للاهتمام أن كل من اقتنى سيارة كونا أفاد بإحساسه بالسعادة أثناء قيادة هذه السيارة الرائعة، التي يلهم تصميمها كل من يقعد على عجلة القيادة للشعور بالإيجابية، وهو ما أردنا بالفعل أن نكرسه لدى عملائنا لحثهم على استكشاف الحياة بابتسامة من داخل كونا."

خط كونا إن: تصميم رياضي عصري متقدم

تتوفر كونا لأول مرة بإصدارها الجديد N Line بالعديد من الإضافات، حيث تجمع بين متعة القيادة والمظهر الرياضي الأنيق. ويبرز كونا إن لاين -KONA N Line من خلال نهايته الأمامية والخلفية المستوحاة من رياضة السيارات، ومع وجود كسوة لون الهيكل وتصميم العجلات على هيئة الماس.

تتميز مقدمة سيارة كونا N Line بسمات ديناميكية في المصد الأمامي، والمتصل بشكل متناغم وموحد مع موائمة اللون لغطاء قوس العجلة، مع مدخل هواء منخفض ومصد أمامي أكثر قوة، يكمله خطوط الزاوية corner fins والخطوط البسيطة على السيارة، يزيد من جاذبيتها، وبالتالي يوسع من نطاق عملائها، فضلا على الألوان المميزة التي تأتي مع طراز إن لاين.

وعزز التصميم الخلفي لكونا "إن" الصورة الديناميكية للنموذج. إذ يشتمل المصد الخلفي على ناشر ديناميكي هوائي مركزي كبير بلون مغاير للجسم بالإضافة إلى كاتم صوت مزدوج أحادي الجانب. تم تشكيل واجهة المصد من زوايا مجعدة بشكل حاد وزعانف على شكل حرف N لتحسين تدفق الهواء.

كونا الجديدة: تصميم بترقيات أنيقة ومتطورة

أصبحت هيونداي "كونا" رمزًا في فئتها بفضل التصميم الجريء والمتقدم والشخصية المغامرة التي تتميز بها، وتمنح تحديثات التصميم الحالية سواء الأمامية أو الخلفية، سيارة كونا الجديدة مظهرًا أنيقًا ومتطورًا مع الحفاظ على روحها القوية التي يعرفها عنها عملاؤها.

ويبرز تصميم الواجهة الأمامية الجديد المذهل بألواح واقية ملفتة للنظر، ففي الجزء العلوي، ينتهي غطاء المحرك الممتد بحدة فوق الشبكة المركزية بشكل عريض ومميز يمنح كونا مظهرًا قويًا. ويتم تعزيز هذا التأثير بشكل أكبر من خلال المصابيح النهارية LED DRLs العريضة والرفيعة في نفس الوقت. وتتصل -في الأسفل- واجهة المصد الرئيسي بسلاسة بغطاء قوس الإطار لتشكل درعًا فريدًا وقويًا متداخل مع الجسم الرئيسي، وعلى المصد السفلي، يبدو أن اللوح الانزلاقي القوي يحتضن مدخل الهواء السفلي، ويكمل بصريًا شكل الشبكة العلوية الرئيسية.

كما يحتفظ الجسم الجانبي بالشكل الرياضي القوي والمنحوت لسيارة كونا السابقة التي أحبها العملاء وتتجلي الصورة الظلية الرياضية بشكل أكبر من خلال الاتصال البصري بين انحناءات الجانب (الكتف) والواجهة الأمامية الأكثر وضوحًا وتناغمًا.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي الطراز الجديد مع تصميمات محدثة للإطارات مقاس 17 أو 18 بوصة، بالإضافة إلى إطارات مقاس 16 بوصة، وستتوفر كونا الهجينة Hybrid بنفس الإطارات مقاس 16 أو 18 بوصة كما كانت من قبل.

ويزيد طول كونا الجديدة بمقدار 40 ملم عن الطراز السابق، مما يمنحها مظهرًا أكثر أناقة وديناميكية ويدعم مظهرها الواسع والقوي.

تأتي كونا الجديدة مع خمسة ألوان خارجية جديدة علاوة على الألوان السابقة، ويمكن دمج كل لون مع سقف Phantom Black ذو اللونين. كما يأتي السقف ذو اللونين مع أغطية مرايا متطابقة. يساهم ذلك في مظهرها الرياضي الأنيق ويمنح العملاء المزيد من الخيارات للتخصيص والتعبير عن الذات.

تحديثات التصميم الداخلي

يعبر التصميم الداخلي المعاد تصميمه لسيارة كونا الجديدة عن مظهر أكثر أناقة وتقدمية من سابقتها، فهو يتميز بالطابع المصقول المتين الذي يتناسب مع جرأة المظهر الخارجي للسيارة، كما أنه مصمم لجذب العملاء الذين يغلب النشاط والحيوية على أسلوب حياتهم. وتوفر السعة الإضافية لمكان الأمتعة ومساحة الأرجل في المقعد الخلفي مزيدًا من الراحة للركاب.

وتم فصل منطقة الكونسول (وحدة التحكم) الجديدة عن لوحة العدادات فصارت تبدو لوحة العدادات عريضة وجيدة التهوية وخلقت بذلك انطباعا بالرحابة، كما تمت إضافة فرامل الانتظار الكهربائية كميزة راحة جديدة استجابة لطلب سابق من العملاء.

وتشمل التحسينات الأخرى التي تساهم في رفع مستوى الجودة والرفاهة في المقصورة الداخلية تقنية الإضاءة المحيطة الجديدة التي تضيء حاملات الأكواب المركزية وكذلك الإضاءة في أماكن التحية عند أقدام الركاب والسائق، مع إضافة حلقات جديدة من الألومنيوم حول السماعات وفتحات التهوية.

وتم استكمال روعة التصميم الداخلي الجديد لكونا بألوان ومواد جديدة. تشمل خيارات أغطية المقاعد الجديدة تصميمًا منسوجًا باللون الأسود، ومقاعد من القماش بنقش أسود ورمادي، ومقاعد جلدية مثقبة باللون الأسود أو البيج أو الكاكي.

ومع المقاعد المنسوجة باللون الأسود، تبرز الحبيبات المستوحاة من الصناعة الحديثة، ومع تقليم رسوم المقعد الناعم بنمطه ثلاثي الأبعاد. يتم إنشاء صور متطورة من خلال الظلال والفروق الدقيقة الداكنة في العديد من درجات الرمادي الفحمي مع المقاعد المصنوعة من القماش الأسود والرمادي، فيما تظهر المقاعد الجلدية الاختيارية ملمسًا أنيقًا من قماش الترتان.

وكبديل للمقصورة الداخلية الداكنة ولإرضاء كافة الأذواق، تتوفر كونا الجديدة أيضًا بزخارف داخلية باللون البيج الفاتح، مما يبرز المظهر الجديد الذي نراه في ألواح الأبواب والمقاعد. مع المقاعد الاختيارية المصنوعة من جلد الكاكي والكونسول الوسطي الكاكي، وبذلك تقدم هيونداي مظهرًا طبيعيًا وفاخرًا كبديل للإصدارات السوداء والبيج.

تتضمن مجموعات كونا الداخلية الجديدة تغييرات في لون لوحة القيادة وكذلك المقاعد والأسطح الأخرى.

مجموعات اللون:

• لونان بيج فاتح (جلد) [جديد]

• كاكي (جلد) [جديد]

الألوان الأساسية:

• أسود بلون واحد (قماش منسوج أو جلد)

الاتصال والتقنيات

تم تجهيز كونا الجديدة بأحدث تقنيات الاتصال داخل السيارة، حيث يأتي مع هذا الطراز مع برامج تشغيل رقمية digital cluster مقاس 10.25 بوصة كانت قد شوهدت لأول مرة في طراز i20 الجديد. بالإضافة إلى ذلك، تأتي كونا الجديدة أيضًا مع شاشة AVN اختيارية مقاس 10.25 بوصة، مما يوفر ميزات اتصال جديدة ومتطورة. وتدعم شاشة AVN الجديدة بخصائصها التقنية واتصالات البلوتوث المتعددة من كونا كخيار مثالي لمحبي التواصل أثناء القيادة.

كما تأتي كونا مع أحدث ترقية لـ Blue Link، والتي تتضمن ملف تعريف المستخدم، وملاحة Last Mile، والتوجيه المتصل، ومعلومات وقوف السيارات، وغير ذلك الكثير من الإضافات الخاصة بالترفيه. ويمكن للعملاء الحصول على ملف تعريف مستخدم شخصي يمكن نقله إلى سيارات هيونداي الأخرى التي توفر نفس الميزة.

حيث يساعد Last Mile Navigation العملاء على مواصلة الرحلة إلى وجهتهم حتى بعد إيقاف السيارة، باستخدام إما الواقع المعزز أو خرائط "غوغول". ويعمل التوجيه المتصل كنظام الملاحة السحابي لشركة هيونداي، ويوفر نظام الجديد Live Parking Information للمستخدمين معلومات في الوقت الفعلي عن موقع وسعر أماكن وقوف السيارات القريبة. بالإضافة إلى ذلك؛ تتميز أحدث ترقية لـ Blue Link بخاصية Free Text Search للمستخدمين لإدخال العناوين أو نقاط الاهتمام.

وزودت كونا الجديدة بشاشة قياسية لعرض الصوت زادت من سبع إلى ثماني بوصات وراديو DAB، وتمت ترقيته أيضًا باستخدام Android Auto اللاسلكي و Apple Car Play من أجل الاتصال اللاسلكي المريح لهواتفهم بنظام Display Audio.

ميزات سلامة وخصائص مساعدة السائق متقدمة

تأتي كونا الجديدة بمجموعة من مزايا السلامة ومساعدة السائق. فقد تمت ترقية نظام التحكم في السرعة الذكي (SCC) ليشمل وظيفة التوقف والانطلاق. وتحسن نظام المساعدة على تجنب الاصطدام في النقطة العمياء (BCA)، المتوفر بالاشتراك مع DCT، أيضًا، حيث يعمل على تعشيق فرامل السيارة التفاضلية لمنع الاصطدام إذا ما تم اكتشاف سيارة أخرى بالقرب من الزاوية الخلفية (النقطة العمياء) ومحاولة السائق تغيير الممرات.

ومن الخصائص الجديدة أيضا في هذا الطراز نظام تنبيه مغادرة السيارة الرائد (LVDA)، والذي ينبه السائق إذا لم يتفاعل بالسرعة الكافية عندما تبدأ السيارة التي أمامه في التحرك، فضلا على نظام المساعدة على المسار (LFA)، والذي يضبط التوجيه تلقائيًا لمساعدة السائق على البقاء في منتصف المسار.

وتتعزز السلامة في السيارة الجديدة كذلك بنظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي (FCA) مع اكتشاف المشاة والسائق الاختياري الجديد. ويستخدم هذا النظام مستشعرًا بالإضافة إلى كاميرا لاكتشاف التصادمات المحتملة بشكل أفضل، ويزيد ذلك من مدى الكشف وأنواع الأهداف التي يمكن اكتشافها ويضمن عمل النظام حتى في الظروف الجوية السيئة. إذا استشعر النظام اصطدامًا محتملاً وفشل السائق في الرد في الوقت المناسب، يقوم تلقائيًا بتطبيق الفرامل.

ويتجنب نظام "المساعدة على تجنب الاصطدام العابر لحركة المرور الخلفية" (RCCA) -وهو الأول من نوعه لسيارة كونا الجديدة المزود بنظام DCT - على الاصطدام عند النسخ الاحتياطي عن طريق الضغط على الفرامل إذا تم اكتشاف سيارة أخرى.

وتتضمن المميزات الفريدة في كونا الجديدة خاصية تنبيه المقعد الخلفي (RSA)، والذي ينبه السائق إذا كان هناك شخص ما أو شيء ما في المقعد الخلفي عند الاستعداد للخروج من السيارة للمزيد من السلامة، تهدف في المقام الأول إلى حماية الأطفال، ويهدف تحذير الخروج الآمن (SEW) إلى منع الركاب من الخروج من السيارة إذا لم يكن القيام بذلك آمنًا، مثلا إذا توقفت السيارة، لكن كشف الرادار الملحق بالسيارة أن مركبة قادمة من الخلف، فسيعرض تحذيرًا مرئيًا وصوتيًا لتنبيه الراكب بالخطر.

ويستخدم نظام التحذير الذكي لحدود السرعة (ISLW) نظام الملاحة في السيارة أو الكاميرا الأمامية لتحديد الحد الأقصى للسرعة الحالية ويعرضها، وإذا تجاوز السائق الحد الأقصى للسرعة، فسيتم عرض تحذير مرئي.

علاوة على ذلك، أصبحت كونا الجديدة متاحة الآن مع eCall، وهي ميزة تنبه خدمات الطوارئ تلقائيًا في حالة نشر الوسائد الهوائية أو الضغط على زر الاتصال الإلكتروني.

تقنيات “سمارت سينس” SmartSense للسلامة والأمان من هيونداي

• نظام المساعدة على تجنب الاصطدام في النقطة العمياء (BCA) [جديد]

• المساعدة على تجنب الاصطدام عند عبور حركة المرور الخلفية [جديد]

• مثبت السرعة الذكي (SCC) مع خاصية التوقف والانطلاق [جديد]

• تنبيه مغادرة المركبة الرائدة (LVDA) [جديد]

• نظام المساعدة على متابعة المسار (LFA) [جديد]

• تحذير ذكي لحدود السرعة (ISLW) [جديد]

• تحذير الخروج الآمن (خياطة) [جديد]

• تنبيه المقعد الخلفي (RSA) [جديد]

• مساعد تجنب الاصطدام الأمامي (FCA) (الآن مع [جديد] اكتشاف راكب الدراجة الاختياري)

ميزات الأمان الأخرى:

• مكالمة إلكترونية- e-call [جديد]

الراحة والاتساع

تتيح العديد من ميزات الراحة الجديدة تجربة أكثر راحة وملاءمة، بما في ذلك مقاعد الصف الثاني المدفأة ومنفذ USB للركاب في الصف الثاني. كما تم تحسين كونا الجديدة ذات المقاعد اليدوية، حيث صار بمقدور الركاب في الصف الأمامي الآن تعديل ارتفاع مقاعدهم للحصول على وضع جلوس محسن أثناء الركوب.

خيارات مجموعات ناقل الحركةpowertrain جديدة لكل من الرياضيين والمهتمين بالبيئة:

وصلت مجموعة نقل الحركةpowertrain في كونا الجديدة إلى آفاق جديدة من حيث الأداء والاستدامة، حيث يوجد في الجزء العلوي من المجموعة محرك T-GDI Smartstream محسّن سعة 1.6 لتر، مع ناقل حركة ثنائي القابض بـ 7 سرعات يولد 198 حصانًا. وتتوفر مجموعة الحركة القوية والرياضية هذه في كل من نظامي الدفع الثنائي والدفع الرباعي.

ولزيادة كفاءة الوقود، سيتم تجهيز كونا الجديدة بتقنية هجينة خفيفة بقوة 48 فولت، ويتم تطبيق هذه التقنية على محرك ديزل Smartstream سعة 1.6 لتر بقوة 136 حصانًا كمعيار قياسي ومتوفر مع ناقل حركة يدوي سبع سرعات (7DCT) أو ناقل حركة يدوي ذكي بست سرعات (6iMT) بالإضافة إلى نظام اختياري للدفع الرباعي. يمكن تجهيز محرك البنزين T-GDI Smartstream سعة 1.0 لتر بقوة 120 حصانًا بتقنية هجينة خفيفة بقوة 48 فولت و6iMT كخيار.

ويعمل القابض iMT إلكترونيًا بدلاً من استخدام رابط ميكانيكي. ويقوم نظام iMT بفصل المحرك عن ناقل الحركة بعد أن يقوم السائق بتحرير دواسة الوقود، مما يوفر الوقود حيث يمكن للمحرك أن ينطفئ وتدخل السيارة في وضع الانطلاق. وتتم إعادة تشغيل المحرك بنفس السرعة بمجرد أن يضغط السائق على دواسة الفرامل أو دواسة الوقود بفضل الطاقة التي يوفرها مولد التشغيل الهجين المعتدل.

وعند الاختيار بدون تقنية هجينة معتدلة، يمكن دمج محرك T-GDI Smartstream سعة 1.0 لتر مع ناقل حركة ثنائي القابض بسبع سرعات أو ناقل حركة يدوي بـ 6 سرعات ومحرك اختياري رباعي الدفع.

نظام كونا الهجين Hybrid

تتاح كونا الجديدة أيضًا كخيار هجين حيث تمت إضافته إلى مجموعة كونا في عام 2019. وتتميز مجموعة الحركة الهجينة هذه بمحرك GDI سعة 1.6 لتر ومحرك كهربائي بقوة 141 حصانًا، مقترنًا بناقل حركة ثنائي القابض بست سرعات وذات دفع ثنائي. يستمد المحرك الكهربائي بقدرة 32 كيلو وات طاقته من بطارية ليثيوم بوليمر 1.56 كيلو وات في الساعة.

تحسينات القيادة والتحكم لمزيد من السلاسة والراحة

تم إعادة ضبط كونا الجديدة لركوب أكثر سلاسة من أجل تحسين القيادة وجعلها مريحة، دون الإضرار بالطابع الرياضي لها. فأجرى تعديل لقضبان التثبيت لتوفير راحة أثناء الركوب. كما تم تعديل مصد الصدمات الخلفي لتعزيز التحكم.

وتأتي كونا الجديدة أيضًا بإطارات محسّنة على جميع أحجام، مما يؤدي إلى مقاومة أقل للدوران وقيادة أكثر كفاءة. وتمت ترقية الإطارات مقاس 18 بوصة من Conti Sport Contact 5 إلى Conti Premium Contact 6 لزيادة راحة الركوب، ويعني ذلك أيضًا أنه يمكن للسائقين توقع كفاءة أفضل في استهلاك الوقود وانبعاثات أقل لثاني أكسيد الكربون، مع انخفاض ما يمكن سماعه من ضوضاء على الطريق مقارنة بذي قبل. وهو ما يخلق بدوره توازنًا ممتازًا بين القيادة الصديقة للبيئة والطابع الرياضي. بالإضافة إلى ذلك؛ تم تحديث عدة أجزاء من السيارة لتحسين الضوضاء والاهتزاز (NVH)، مما يعزز من راحة المقصورة.

وضبطت عجلة القيادة لتلائم الإطارات الجديدة، حيث توفر السيارة الجديدة توجيهًا مريحًا ومتصلا بشكل خطي متوازن عبر نطاق السرعة الكامل. ويطبق هذا الإعداد على نطاق كونا بكل طرازاتها بما في ذلك كونا إن لاين KONA N، ويوجد استثناء وحيد هو أن كونا إن لاين يأتي مقترنًا بمجموعة نقل الحركة 1.6 T-GDI والدفع الرباعي، والتي تلقت ضبط توجيه محددًا لتتناسب مع شخصية السيارة.

تصل كل من كونا الجديدة وكونا إن لاين إلى صالات العرض في نهاية العام، في حين تصل كونا الهجينة Hybrid الجديدة بداية عام 2021. وسيتم الكشف قريبا عن كونا الكهربائية KONA Electric الجديدة، والتي ستحمل مجموعة نقل الحركة ومجموعة القيادة الكهربائية للتيار الحالي.

ملاحظة* مواصفات السيارة وخصائصها الواردة في هذا البيان الصحفي خاصة بالأسواق الأوروبية وقد تختلف حسب البلد / المنطقة