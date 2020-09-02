مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الاردني تكرم شركة جت وتطلق اسمها على احدى قاطراتها

وطنا اليوم-كرم مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الاردني المهندس صلاح اللوزي اليوم في مبنى ادارة المؤسسة شركة النقليات السياحية الاردنية "جت" تقديرا لدعمها المتواصل للمؤسسة.

جاء ذلك خلال استقبال اللوزي في مكتبه معالي وزير النقل الاسبق مدير عام شركة النقليات السياحية الاردنية ورئيس قطاع النقل العربي السيد مالك حداد .

وقد شكر اللوزي الجهود الوطنية الكبيرة التي بذلتها ولا زالت تبذلها شركة جت في دعم المؤسسة على مدى سنوات سابقة من خلال تجهيز قاطرات المؤسسة بالمقاعد الحديثة والمريحة.

وبهذه المناسبة اعلن اللوزي عن اطلاق اسم شركة جت على احدى قاطرات المؤسسة تقديرا للدور الكبير الذي قامت به الشركة بدعم مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الاردني .

كما قدم اللوزي الى مدير عام الشركة الوزير الاسبق مالك حداد درعا تقديرية بهذه المناسبة.

من جانبه اكد حداد اعتزازه وكافة العاملين في شركة جت بالتقدير الذي قدمته المؤسسة ممثلاً في هذا الدرع وكذلك اطلاق اسم الشركة على احدى قاطرات المؤسسة.

واضاف حداد ان التعاون البناء ما بين الشركة والمؤسسة سوف يستمر ويتطور لما فيه خدمة اردننا العزيز وترجمة وتفعيلاً للشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص والتي طالما نادى بها جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله.

واعلن حداد عن قرب الاتفاق مع المؤسسة على تسيير رحلات مشتركة بين الشركة والمؤسسة من خلال نقل المواطنين في رحلة بالقطار من المحطة الرئيسية ضمن جولة مشتركة سياحية في العاصمة عمان بالباص السياحي الاحمر المكشوف التابع لشركة جت والقطار وفق ترتيبات ومواعيد سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين خلال الفترة القريبة القادمة .