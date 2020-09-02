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بنك ABC الأردن يواصل دعمه لمركز جمعية الشابات المسلمات للتربية الخاصة
وطنا اليوم-عمان:انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية وإيمانا من بنك ABC الأردن بأهمية الدعم الذي يقدمه مركز جمعية الشابات المسلمات للتربية الخاصة لطلابه الذين يرعاهم، فقد واصل البنك دعمه للمركز والذي تتركز اهدافه في تقديم الخدمة الانسانية والاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال مواصلة تبني مصاريف أحد طلابه.
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