هيونداي تطلق أغنية خاصة بسيارة أيونيك IONIQ: I’m On It"

وطنا اليوم-عمان:تطلق شركة هيونداي موتور وفرقة "بي تي إس" الكورية الشهيرة أغنية جديدة بعنوان "IONIQ: I'm On It" لإطلاق هيونداي لعلامتها الجديدة للمركبات الكهربائية “IONIQ in charge of turning the world”. وتتاح الأغنية التي تعد أول مشروع موسيقي لفرقة "بي تي إس" مع هيونداي العالمية للتنزيل مجانًا على موقع العلامة التجارية للشركة، اعتبارا من الساعة 7:00 مساءً بتوقيت كوريا في 31 أغسطس. وسيتم عرض الفيديو الخاص بالأغنية لأول مرة على قناة يوتيوب الرسمية للشركة في جميع أنحاء العالم (HyundaiWorldwide) يوم 2 سبتمبر الساعة 11:00 صباحًا. صممت إيقاعات أغنية العلامة التجارية "IONIQ: I’m On It" لتتماشى مع هدف أيونك IONIQ المتمثل في تقديم تجارب المركبات الكهربائية EV التي تضع العملاء وحاجاتهم في مركز الاهتمام، والتي تركز على حلول نمط الحياة السريعة والتواصل. كما تعبر كلمات الأغنية - التي غناها كل من النجوم RM و Jin و SUGA و J-Hope و Jimin و V و Jung Kook من الفرقة الكورية الشهيرة، عن مشاعر الاكتشاف والفضول والأمل والإبداع والإلهام للمستقبل، وهي قيم أكدها عنوان الأغنية، ويعبر فيديو الأغنية عن مفهوم "بروفيسي EV Prophecy" من هيونداي الذي تم الكشف عنه في مارس. وتعزز "أيونيك- IONIQ " بصفتها العلامة التجارية الكهربائية الجديدة لهيونداي، التزام الشركة بالتنقل النظيف والصديق للبيئة، وتعكس تحولها المستمر كمزود لحلول التنقل الذكي. وتهدف IONIQ إلى تقديم تجارب المركبات الكهربائيةEV تتمحور حول العملاء وتركز على حلول نمط الحياة المتصلة بما يتماشى مع رؤية هيونداي المستقبلية التي جاءت تحت شعار "التقدم من أجل الإنسانية". وفي السياق ذاته؛ تخطط هيونداي موتور لتقديم ثلاثة طرازات EV مخصصة جديدة على مدى الأعوام الثلاث المقبلة مع خطط لتقديم المزيد من الطرازات المبتكرة التي ستتبعها، بما في ذلك سيارة IONIQ 5 وسيارة CUV متوسطة الحجم، وسيارة سيدان IONIQ 6، وسيارة دفع رباعي كبيرة IONIQ 7. وبهذه المناسبة قال وونهونغ تشو، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التسويق العالمي في شركة هيونداي موتور.: "آمل أن تشجع الأغنية الجديدة التي تتعاون بها هيونداي مع فرقة "بي تي إس- BTS " قاعدة المعجبين العالميين بالفرقة وكذلك عملائنا على تجربة السيارات الجديدة، وأن تلفت انتباههم إلى رؤية هيونداي للتنقل النظيف الصديق للبيئة، والذي تتحققه العلامة التجارية IONIQ EV الجديدة". وأضاف: "تواصل هيونداي وفرقة "بي تي إس" تعاونهما لنشر قيم الطاقة الإيجابية الأوسع من مجرد الإعلان عن سيارة محددة. وقد صممت مجموعة IONIQ الجديدة لتشكل إجابة هيونداي على المشكلات البيئية ولتتوافق مع المجتمعات العالمية المستدامة التي سيعيشها جيل الألفية الجديدة، وكافة أجيال التالية (Gen-Z)، لذا سنعمل على تسريع تنفيذ رؤية مركباتنا الكهربائية EV المستقبلية، بحيث سننقل تجارب EV التي ستوفرها علامة IONIQ التجارية ونشرح أهدافها بوضوح للعديد من المعجبين والعملاء في جميع أنحاء العالم من خلال الموسيقى". يمكن للمعجبين الذين يرغبون في الاحتفال مع فرقة "بي تي إس- BTS " المشاركة في فعالية عبر الإنترنت للحصول على فرصة للفوز بإصدار محدود من مشغل موسيقى على شكل شريط كاسيت. يحتوي مشغل الموسيقى على مقطعين صوتيين - "IONIQ: I’m On It" ورسائل فردية من كل عضو في الفرقة الشهيرة.



