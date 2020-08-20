بنك ABC الأردن يجدد توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأميرة عالية ووزارة التربية

وطنا اليوم-قام بنك ABC الأردن بتجديد توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأميرة عالية ووزارة التربية والتعليم وبرعاية جمعية البنوك في الأردن وذلك لدعم المدارس الحكومية وفي ذات الوقت للمحافظة على البيئة تحت عنوان "مبادرة بصمات خضراء لإعادة تدوير الورق" يتم من خلالها إعادة تدوير الورق واستبداله بورق جديد.

وتعزيزا للمسؤولية المجتمعية فقد أبدى بنك ABC الأردن رغبته في المشاركة وللعام الثالث على التوالي في المبادرة والمساهمة في دعم المدارس الحكومية من خلال منح مؤسسة الأميرة عالية كافة عوائد استبدال الورق التالف لديه بحيث يقوم البنك باستبدال الورق التالف بمواعين ورق جديد وتقوم المؤسسة بتوزيعها على مديريات التربية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

وقد وقع مذكرة التفاهم السيد جورج فرح صوفيا / المدير العام لبنك ABC الأردن، وسمو الأميرة عالية بنت الحسين المعظمة – المدير التنفيذي لمؤسسة الأميرة عالية، وعطوفة الدكتورة نجوى قبيلات – امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، كما وقد تم توقيع هذه المذكرة برعاية جمعية البنوك في الأردن ويمثلها السيد هاني القاضي – رئيس مجلس إدارة الجمعية بالتوقيع كشاهد على مذكرة التفاهم.