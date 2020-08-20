الرئيسية | بنوك وشركات بنك الإسكان ومؤسسة سمو الأميرة عالية بنت الحسين يوقعان مذكرة تفاهم لإعادة تدوير الورق

وطنا اليوم-عمان:وقع بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة – ومؤسسة سمو الأميرة عالية بنت الحسين مؤخراً مذكرة تفاهم لدعم المدارس الحكومية من جهة والحفاظ على البيئة من جهة أخرى تحت عنوان "مبادرة بصمات خضراء لإعادة تدوير الورق".

وشارك بنك الإسكان في هذه المبادرة منذ العام 2018، تعزيزاً لمسؤوليته المجتمعية ورغبته في دعم المدارس الحكومية كواجب وطني انتهجته الإدارة العليا والتنفيذية في البنك على مدار السنوات الماضية.

وتُعد مبادرة بصمات خضراء لإعادة تدوير الورق، من المبادرات النوعية والهامة بالنسبة لبنك الإسكان لما تحمله من مضامين وأبعاد اجتماعية وبيئية تنعكس إيجاباً على المجتمع الأردني،لما تقدمه من دعم للعملية التعليمية في المملكة من خلال تزويد المدارس الحكومية بما تحتاجه من أوراق إضافة إلى حماية البيئة من خلال إعادة تدوير الورق التالف وبما يحد من الهدر المائي والطاقة وتوفير الأموال التي يحتاجها الورق الذي يُصنع لأول مرة.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل بنك الإسكان على إعادة تدوير الورق في مختلف فروعه واستبداله بورق جديد ( A4 ) وتسليمها إلى مؤسسة سمو الاميرة عالية بحيث تقوم بدورها بإرساله إلى مديريات التربية والتعليم ومن ثم توزيعه على المدارس الحكومية في المملكة مجاناً .

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر