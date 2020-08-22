وطنا اليوم - اكد رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، جمال الصرايرة أن تحميل تطبيق "أمان" أصبح الزاميا لجميع العاملين في مجموعة شركات البوتاس، مشيرا انه لن يسمح لأي موظف لم يقم بتحميل التطبيق بالدخول إلى منشآت شركة البوتاس أو الشركات التابعة لها (البرومين، كيمابكو والنميرة).

وأضاف الصرايرة في بيان اليوم الإثنين ، أن الهدف من هذا الاجراء هو ضمان عدم تعطل العملية الإنتاجية وحرصا على سلامة العاملين وعائلاتهم، مشيرا إلى أن الشركة ستقوم بشراء هواتف ذكية للموظفين الذين لا يمتلكونها لغايات تحميل التطبيق.

وأضاف أن "البوتاس العربية" ومنذ بداية أزمة كورونا تعمل على توفير أقصى درجات الأمان والسلامة العامة لموظفيها والعاملين لديها لضمان الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، واستدامة الإنتاج في الشركة، معربا عن أمله في أن تقوم بقية الشركات والمؤسسات بهذا الإجراء لضمان سلامة وصحة العاملين لديهم.

يذكر أن شركة البوتاس العربية ومنذ بداية الأزمة قدمت تبرعات بقيمة 30 مليون دينار كتبرعات لصندوق همّة وطن وحساب وزارة الصحة والمؤسسات الوطنية الأخرى والمجتمعات المحلية.