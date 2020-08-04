الرئيسية | بنوك وشركات الشركة الوطنية لدواجن تحقق شهادة نظام ادارة سلامة الاغذية العالميه (FSSC 22000)

وطنا اليوم-عمان:حققت الشركة الوطنية لدواجن انجازا عالميا يضاف الى نجاحاتها وجهودها نحو التحسين المستمر عبر الحصول على نظام ادارة سلامة الاغذية من خلال شركة SGS العالمية ومقرها الرئيس سويسرا والمختصة عالميا بمعايير جودة وسلامة الاغذية . و قد تسلم المدير العام للشركه احمد عبدالكريم الرعود الشهادة الدولية المختصة بنظام ادارة سلامة الاغذية من مدير الشهادات في الشركة العالمية SGS احمد الخواجا بحضور المهندس اكرم بنات ومدير الجودة الدكتور طه الطيبه ومدير المسلخ الدكتور سامر الشاعر . واكد الخواجا خلال حفل التسليم ان هذا النظام العالمي لسلامة وجودة الغذاء يراعي ادق التفاصيل الفنية والتقنية الحديثة في مجال التصنيع الغذائي وفق اسس بالغة الدقة واضاف ان حصول شركة اردنية على هذا النظام يشكل فخرا لصناعة الغذاء الاردنية . المدير العام لشركة الوطنية لدواجن احمد عبدالكريم الرعود اعتبر حصول الشركة على هذا النظام العالمي تكريما لجهود كافة العاملين في الشركة ولصناعة الوطنية واضاف ان الالتزام بمعايير الصحة والسلامة العامة وتطبيق اعلى معايير الجودة اهم معايير وأسس التنافس محليا واقليميا ودوليا ، واضاف ان الشركة الوطنية للدواجن ومن خلال ادارة SGS ونظام ادارة سلامة الاغذية الممنوح من الشركة العالمية المختصة تعبير عن مدى تمتع الصناعات الغذائية الاردنية والمؤسسات الرسمية المعنية باعلى معايير الجودة و سلامة الغذاء والسلامه العامة.

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