هيونداي موتور تعلن عن علامة IONIQ الجديدة للسيارات الكهربائية

وطنا اليوم-عمان: أعلنت شركة هيونداي موتور اليوم عن إطلاق علامتها التجارية الجديدة IONIQ للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، لتفتتح بذلك فصلاً جديدًا في مجال التنقل الكهربائي يؤكد ريادتها في هذا المجال. وتعتزم هيونداي تقديم تجارب وطرازات جديدة من السيارات الكهربائية تحت العلامة التجارية IONIQ تضع العملاء وحاجاتهم في مركز الاهتمام، وتركز على الحلول المتصلة بنمط الحياة، بحيث تتماشى نماذج IONIQ الكهربائية مع رؤية هيونداي المستقبلية التي صاغتها تحت شعار "التقدم من أجل الإنسانية".

وتستثمر هيونداي موتورز خبرتها التصنيعية الرائدة في مجال السيارات الكهربائية لتقديم ثلاثة طرازات مبتكرة تحت العلامة التجارية IONIQ، وذلك خلال الأعوام الأربعة المقبلة. ويأتي إطلاق علامة IONIQ كاستجابة لطلب سوق السيارات الكهربائية العالمي سريع النمو، والذي سرّع من خطط هيونداي بشأن إطلاق السيارات الكهربائية.

ومع إطلاق IONIQ؛ تعد هيونداي عملاءها بأعلى مستوى من السيارات الكهربائية حيث ستجمع السيارات تحت هذه العلامة بين قدرات سيارات هيونداي الكهربائية الحالية مثل الشحن الفائق السرعة، والمقصورة الداخلية الفسيحة، والبطارية الموفرة للطاقة، مع الابتكارات المستقبلية التي تجمع بين التصميم والتقنيات والخدمات لدمجها داخل السيارة وخارجها لمنح الطرازات الجديدة تجارب قيادة ثرية، ورحلات سلسة.

وبمناسبة إطلاق العلامة الجديدة؛ قال ونهونغ تشو، نائب الرئيس التنفيذي ومدير التسويق العالمي في شركة هيونداي موتور: "ستغير العلامة التجارية IONIQ من تجربة عملاء السيارات الكهربائية تماما وترفع المعايير العالمية، فمع تركيز هيونداي على تطوير حلول متصلة بنمط حياة العملاء، سنقدم تجارب كهربائية صديقة للبيئة وستكون جزءا لا يتجزأ من حياة مستخدميها."

IONIQ حياة جديدة

قدمت هيونداي IONIQ لأول مرة، التي قصد أن يدمج اسمها ما بين يدمج "أيون" و "يونيك-بمعنى فريد"، وذلك عندما أعلنت عن مشروع IONIQ، وهو مشروع بحث وتطوير طويل الأجل يركز على التنقل الصديق للبيئة. وخلال المشروع، قدمت هيونداي في عام 2016 سيارة تحمل اسم IONIQ، وهي الطراز الأول والوحيد في العالم الذي كان يقدم خيارًا من ثلاثة خيارات لمجموعة نقل الحركة هم السيارة الكهربائية الهجينة، والهجينة بنمط plug-in، والهجينة بالبطارية الكهربائية، وذلك ضمن هيكل واحد. وصارت IONIQ تعكس الآن التزام هيونداي المتزايد بالاستدامة والابتكار، وستكون مفيدة في تحقيق أهداف الشركة للتنقل النظيف.

وقد تم تصميم العلامة التجارية IONIQ لتقوم بدمج التنقل المتغير مع الأداء البيئي للسيارة، ولعبت منذ ظهورها وحتى الآن دورًا أساسيًا في توفير الطاقة الكهربائية. ومخطط أن تستمر IONIQ في خلق توازن جديد في التنقل النظيف صديقة للبيئة وأن تكون جزءا لا يتجزأ من حياة مستخدميها من الأجيال الجديدة.

ولن يتم وضع سيارات IONIQ الحالية - الهجينة، PHEV، EV - تحت العلامة التجارية IONIQ الجديدة.

IONIQ 5 / IONIQ 6 / IONIQ 7

ستطلق هيونداي مجموعة من السيارات الكهربائية بمسميات عددية تحت العلامة التجارية الجديدة، حيث ستشير الأرقام الزوجية لسيارات السيدان، فيما تشير الأرقام الفردية لسيارات الدفع الرباعي.

وسيكون أول طراز يتم اطلاقه تحت علامة IONIQ هو سيارة CUV متوسطة الحجم IONIQ 5، ومخطط أن يتم إطلاقها في أوائل عام 2021. ويعتمد تصميمها على مفهوم EV '45’، والذي كشفت عنه هيونداي في معرض السيارات الدولي (IAA) 2019 في فرانكفورت تقديراً لأول سيارة مفهوم للشركة.

واستلهم مصممو IONIQ 5 شكلها من الماضي وقاموا بدمجه مع وحدات البكسل البارامترية المتطورة، وهو عامل تصميم فريد من نوعه سيستمر مصممو هيونداي في دمجه في كافة طرازات IONIQ المستقبلية.

وستطرح هيونداي6 IONIQ السيدان في عام 2022، والتي تعتمد على أحدث مفهوم للشركة EV "Prophecy”، الذي تم الكشف عنه في مارس؛ وتليها IONIQ 7 ، سيارة دفع رباعي الكبيرة المخطط تدشينها أوائل عام 2024. ويتميز التصميم الخارجي المميز لـ Prophecy بشكلها الديناميكي الهوائي ذي الأبعاد المثالية.

كما سيكون لتصميمات سيارات IONIQ قاسم مشترك هو "القيمة الخالدة أو Timeless Value"، بمعنى أن كافة سيارات هذه العلامة تمثل قيمة عابرا للزمن؛ فهي مستوحاة من النماذج السابقة، وفي الوقت نفسه تمثل جسرًا إلى المستقبل.

منصة E-GMP

ستعتمد كافة طرازات العلامة التجارية لـ IONIQ على منصة معيارية عالمية كهربائية تُعرف باسم E-GMP ، والتي ستتيح إمكانية الشحن السريع ونطاق القيادة plentiful.

كما تسمح هذه المنصة المخصصة للمركبات الكهربائية بإعادة تخيل المقصورة الداخلية للسيارة كـ "مساحة معيشة ذكية" مع مقاعد قابلة للتعديل على نحو كبير ومرن، وخاصية اتصال لاسلكي وميزات فريدة مثل glove box مصمم كأدراج. وسوف يمتد تأثير المنصة إلى الواجهات التي ستكون بسيطة وبديهية ومصممة بشكل مريح لمساعدة الركاب على الشعور بالراحة.

إستراتيجية 2025

أعلنت مجموعة هيونداي موتور مؤخرًا أن المجموعة تهدف إلى بيع مليون سيارة كهربائية، من التي تعمل بالبطاريات، والاستحواذ على 10 % لتصبح رائدة في مجال السيارات الكهربائية العالمية بحلول عام 2025.

وفي إطار "استراتيجية 2025"، تهدف شركة هيونداي موتور نفسها إلى أن تصبح ثالث أكبر شركة لتصنيع السيارات الصديقة للبيئة في العالم للمركبات بحلول 2025، مع مبيعات 560،000 لطرازات BEV بالإضافة إلى مبيعات FCEV.

ويعززإطلاق علامة IONIQ المخصصة لنماذج السيارات الكهربائية من التزام الشركة بالتنقل النظيف ويعكس تحولها المستمر كمزود لحلول التنقل الذكي مع حلول خالية من الانبعاثات.

فعالية عين لندن: حملة IONIQ

احتفلت هيونداي بإطلاق علامة IONIQ من خلال تحويل عين لندن London Eye إلى حرف كبير "Q" باستخدام الأضواء الكهربائية قبل إعادة الافتتاح الرسمي للمعلم الشهير.

ويعد هذا الحدث هو الأول لحملة العلامة التجارية "أنا المسؤول- I’m in Charge "، الرامية لتعزيز عملية التمكين البيئي وأنماط الحياة المتنوعة كما تقدمها علامة IONIQ.

ولا يخلوا احتفال هيونداي في عين لندن من رمزية؛ فمع توقف مدينة لندن خلال جائحة فيروس كوفيد-19، تخلق هيونداي باحتفالها طاقة إيجابية جديدة إلى المدينة من خلال الإضاءة، وتحويل واحد من أكثر معالمها شهرة ليعبر عن خط انتاج جديد صديق للبيئة.

كما يبشر الإعلان عن IONIQ، من خلال الإضاءة بعهد جديد من التنقل الكهربائي الذي يضع حاجات العملاء كأساس خلال مراحل التصنيع والتصميم.