الرئيسية | بنوك وشركات مدير خزينة بنك أردني يغادر البلاد أثر عملية احتيال ضخمة

وطنا اليوم-عمان:علم ان عدة شكاوى وردت من قبل مجموعة أشخاص للقضاء ، تفيد بتعرضهم للاحتيال من قبل نائب مدير عام بنك أردني ويشغل ايضا منصب مدير خزينة البنك.

وقال المشتكون ان موظف البنك قام بالتغرير بهم وايهامهم بالاستثمار بأموالهم وتوقيعهم على شراء عقود أجلة لذهب ونفط وعملات تعود عليهم فيما بعد بفوائد مالية.

وقال مصدر أمني ان الموظف المشتكى عليه غادر البلاد بتاريخ 9 آب الى دولة خليجية، حيث أكد المصدر الأمني ذاته انه وبعد تسجيل قضية احتيال بحقه، تقرر منعه من السفر كإجراء روتيني حتى لو غادر البلاد.

موظف البنك قام بأعطاء جواز سفره لاحد الأشخاص المحتال عليهم كضمانة، ليقوم بعدها باخراج بدل فاقد ومغادرة البلاد.

حيث بين أحد المشتكين انه تعرض للاحتيال بقيمة 400 ألف دينار وآخر بقيمة ربع مليون دينار وثالث بقيمة 80 ألف ورابع بقيمة 350 ألف دولار وغيرهم، مؤكدين ان المبلغ وصل عدة ملايين وعدد المحتال عليهم بالعشرات.

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