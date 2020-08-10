بنك صفوة الإسلامي يطلق برنامج التدريب الصيفي Safwa Future Stars

وطنا اليوم- استناداً إلى استراتيجية البنك وخطته لتعزيز دوره في تنمية المجتمع المحلي، وإيماناً بأن الشباب هم العنصر الأهم لتقدم وطننا الحبيب، أطلق بنك صفوة الإسلامي للسنة الثانية على التوالي برنامج التوظيف الصيفي " Safwa Future Stars" من أجل تمكين الطلبة المتواجدين حالياً على مقاعد الدراسة في الجامعات الأردنية ليكون لهم فرصة حقيقية في تطوير وتنمية مهاراتهم بشكل عملي في مؤسستنا المصرفية الإسلامية الأردنية.

ويهدف البرنامج إلى إكساب الطلبة المشاركين المعارف والمهارات العملية والتي ترتكز بشكل أساسي على تعريفهم بالخدمات المصرفية الالكترونية التي يقدمها البنك للمتعاملين لمساعدة الطلبة على الاندماج في سوق العمل والحصول على الخبرة العملية قبل التخرج بالإضافة إلى تأهيلهم للعمل بالمجال المصرفي واكسابهم الخبرات المناسبة بحيث يتم تدريبهم في فروع البنك المختلفة وبالتالي المساهمة في رفد القطاع بالكفاءات المطلوبة.

وتأتي النسخة الثانية من البرنامج الذي يعد الأول من نوعه على مستوى القطاع المصرفي المحلي، والذي ينبثق من استراتيجية البنك للمسؤولية المؤسسية المجتمعية، في أعقاب النجاح الذي حققته النسخة الأولى لعام 2019، والتي تم ضمنها تدريب 30 طالباً وطالبة في فروع البنك المنتشرة في معظم محافظات ومدن المملكة.

هذا ويمتلك بنك صفوة الإسلامي استراتيجية شاملة ومرنة للمسؤولية المجتمعية، تتجدد سنوياً بالانسجام مع أولويات التنمية، وتنطوي على العديد من المبادرات والبرامج والرعايات التي تغطي مختلف القطاعات والفئات التي يقف قطاع التعليم وفئة الشباب في مقدمتها، وهي الفئة التي يركز البنك على الاستثمار بها لمساندتها في بلوغ أقصى طاقاتها، وبالتالي تمكينها.