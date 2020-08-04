الرئيسية | بنوك وشركات بسبب الأزمة المالية .. بنك لبناني في الأردن للبيع

وطنا اليوم-عمان:علم ان احد البنوك اللبنانية في الاردن تم عرضه للبيع وذلك بسبب الأزمة المالية التي يمر بها البنك الام في لبنان.

وقالت مصادر ان مالك بنكين أردنيين قرر شراء البنك اللبناني، الا أن الصفقة لم تتم باللحظات الاخيرة.

واشارت المصادر انه طلب من البنك اللبناني أن يتم عرضه للبيع عبر المزاد.

وكان صندوق النقد الدولي، قد كشف في حزيران الماضي أن مصرف لبنان تكبد خسائر متراكمة تصل إلى 50 مليار دولار.

وعلى الرغم من القيود الشديدة التي تفرضها البنوك اللبنانية على عمليات السحب النقدي، فقد تراجعت ودائع العملات الأجنبية للعملاء من 82 مليار دولار في الخريف الماضي إلى 71 مليار دولار بحلول شهر أيار، وفقاً لبيانات مصرف لبنان.

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