الرئيسية | بنوك وشركات شركة الاسواق الحرة الاردنية تهنئ الملك بعيد الأضحى

وطنا اليوم-عمان:رئيس واعضاء مجلس ادارة شركة الاسواق الحرة الاردنية د هايل عبيدات والرئيس التنفيذي المهندس هيثم المجالي وكافة العاملين في الشركة يتقدمون بأصدق ايات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك الى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه والى الاسرة الهاشمية والاردنية الواحدة داعين الله العلي القدير ان يعيد علينا هذه المناسبة باليمن والخير والبركات تحت ظل الراية الهاشمية المظفرة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه واعز ملكه

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