الرئيسية | بنوك وشركات الملك ينعم على شركة البوتاس بوسام الملك للتميز من الدرجة الأولى

وطنا اليوم-عمان:أنعم جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين اليوم على شركة البوتاس العربية بوسام الملك عبد الله الثاني للتميز من الدرجة الأولى تسلمه رئيس مجلس إدارة الشركة جمال الصرايرة.

وجاء تكريم جلالته، لـ"البوتاس العربية" تقديراً لجهودها المتميزة خلال جائحة فيروس كورونا "كوفيد19"، حيث تمكنت الشركة من الاستمرار بعمليات الإنتاج والنقل والتصدير إلى مختلف الأسواق العالمية بكفاءة عالية مع التزامها بمعايير وشروط السلامة العامة في مواقع عملياتها الإنتاجية واتباع كافة الإجراءات الوقائية اثناء الجائحة.

كما مُنحت شركة البوتاس هذا الوسام الرفيع، تقديراً لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواصلتها تحقيق الأرباح وجلب العملة الصعبة لخزينة الدولة في الظروف الصعبة التي يمر بها الأردن، إذ تجاوز حجم مبيعاتها في النصف الأول من العام الجاري نحو النصف مليار دولار، مما يجعلها أفضل شركة في الأردن من حيث الاستمرارية والحفاظ على العمليات الإنتاجية والاستقرار في مستوى الربحية، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها سوق الأسمدة العالمي بشكل خاص والاقتصاد العالمي بشكل عام المتأثر بالتداعيات السلبية لوباء فايروس كورونا.

وخلال الجائحة أيضاً، مارست "البوتاس العربية" دوراً مجتمعياً مسؤولاً حيث أسهمت بفعالية في دعم جهود الوطنية لمكافحة الوباء ومنع انتشاره والحد من تداعياته على مختلف القطاعات، حيث وصلت مجموع تبرعاتها لـ صندوق "همّة وطن" ولحساب وزارة الصحة والمبادرات الأخرى 25 مليون دينار.















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