وطنا نيوز -"كلاود7 ريزيدنس أيلة العقبة" يبدأ باستقبال ضيوفه

وطنا اليوم-عمان:أعلنت شركة واحة أيلة للتطوير وشركة "كيرتن هوسبيتاليتي" عن افتتاح "كلاود 7 ريزدنس أيلة العقبة" في قلب "أيلة" الذي يوفر خيارات استثنائية من الشقق الفندقية.

ويضم "كلاود7 ريزدنس أيلة العقبة" 75 شقة فندقية متنوعة وتتكون إما من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاثة أو أربعة غرف، وتتميز كل شقة منها بتصميم فريد يلبي احتياجات مختلف الأذواق والفئات العمرية في محيط عائلي، وتقع في وسط منطقة "قرية المرسى" التي تعدّ القلب النابض للتسوق والخدمات في أيلة أحد أكبر المشاريع الاستثمارية متعددة الاستخدامات في الأردن وعلى مستوى المنطقة، ويضم أنشطة سكنية وسياحية وترفيهية ورياضية.

ويمتاز كلاود7 ريزدنس أيلة العقبة بتصاميمه العصرية الأخاذة والتي تتناسق مع الرؤية العصرية في مختلف أرجاء "أيلة" وهوية "كيرتن هوسبيتاليتي" المميزة والمرتكزة على الجودة والحداثة. ويوفر تجارب استثنائية لزواره في مختلف أركانه حيث رحابة المساحات والطابع المعماري الجذاب والاهتمام بأدق التفاصيل وأحدث التجهيزات التي تكفل الراحة والخدمة المميزة.

ومن موقعه في قلب أيلة يتمتع مرتادي "كلاود7 ريزدنس أيلة العقبة" باطلالات رائعة على المارينا، فيما يوفر وجوده وسط "قرية المرسى" التمتع بالحصول على تشكيلة واسعة من مرافق الخدمات المساندة كالمطاعم وتجارة التجزئة وتجارب التسوّق.

وعبّر المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين عن سعادته بهذا الإنجاز الجديد قائلاً: "افتتاح كلاود7 ريزدنس أيلة العقبة وخصوصاً أثناء مرحلة التعافي من جائحة كورونا خطوة جديدة إلى الأمام في مساعينا لتوفير عروض متكاملة من خدمات الإقامة والترفيه والسكن في أيلة وخدمةً للسياحة المحلية على المستوى المباشر وكذلك السياحة الوافدة التي نتأمل بعودتها تدريجياً إلى الأردن والعقبة التي تعتبر من المناطق الخضراء في العالم، ونحن واثقون أن شراكتنا مع كيرتن هوسبيتاليتي ستوفر أفضل الخدمات والمزايا لمرتاديه".

وأضاف دودين: "اليوم نرفد البنية التحتية للقطاع السياحي والعقاري عبر افتتاح كلاود7 ريزيدنس أيلة العقبة وتوفير فرص عمل جديدة في القطاع السياحي والخدمي، الذي سيوفر خيارات أوسع للباحثين عن تجربة مميزة في مجال الضيافة والاقامة، فيما نواصل العمل في أيلة في مجال التطوير العقاري والسياحي والترفيهي، خاصة بعد النجاح الكبير المتحقق في تجهيز وتسليم مجموعة كبيرة من شقق الجزر، وشقق الجولف، ومستوى النجاح والاقبال والرضى الذي لمسناه لدى السكان، والزوار ومرتادي الأنشطة والمرافق الرياضية والسياحية والترفيهية التي تلبي احتياجات مختلف الأعمار والاهتمامات".

وبهذه المناسبة قال السيد انتوني دوسيت، مدير العلامة التجارية والتسويق في كيرتين هوسبيتالتي "يسعدنا افتتاح كلاود7 ريزيدنس أيلة العقبة، ونتطلع إلى استقبال الضيوف وتوفير أفضل الخدمات لهم في مرافق فاخرة وتوفير تجربة ضيافة على مستوى رفيع تلبي أذواق الباحثين عن الراحة والحصول على تجارب مميزة عبر تشكيلة واسعة من الشقق".

وأضاف السيد دوسيت "نقدم في كلاود7 ريزيدنس أيلة العقبة خدمات ضيافة فائقة تتيح الراحة والحصول على تجارب لا تنسى ونلتزم بالريادة والتميز والابتكار في عملنا، مع مزايا إضافية توفرها إطلالات الغرف الساحرة على مرسى اليخوت ، ووسط قرية المرسى حيث التنوّع الذي يمزج بين الاسترخاء والحركة ومختلف العروض والمرافق التي توفرها أيلة".

ويتمتع مرتادي كلاود7 ريزيدنس أيلة العقبة بالعديد من التجارب المميزة التي توفرها المتاجر والمطاعم والمرافق الترفيهية التي تحتضنها أيلة وابرزها حرية استخدام نادي الشاطئ الخاص بفندق ومنتجع حياة ريجينسي أيلة ، بالإضافة إلى ملعب جولف عالمي من تصميم جريج نورمان ويتكون من 18 حفرة.

ويتمتع كلاود7 ريزيدنس أيلة العقبة بموقع فريد حيث يجمع بين إطلالة على جبال العقبة الشاهقة ومن جانب آخر إطلالة على شواطئ العقبة وممرات أيلة المائية وبحيراتها وتتيح التمتع بالغوص واستكشاف الشعاب المرجانية.