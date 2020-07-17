الدكتور النسور يطلع محافظ الكرك والمجلس الأمني على أعمال البوتاس العربية

وطنا اليوم-عمان: زار محافظ الكرك، الدكتور بلال النسور وأعضاء المجلس الأمني في المحافظة أمس مصانع شركة البوتاس العربية في مواقعها في غور الصافي، استمعوا خلالها لشرح مفصل من الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، حول أعمال الشركة وأبرز إنجازاتها ومشاريعها وخططها المستقبلية.

وأشار الدكتور النسور إلى أن "البوتاس العربية" رسخت موقعها كركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني وتعد اليوم واحدة من أبرز الشركات المنتجة للبوتاس ذو الجودة العالية.

ولفت الدكتور النسور، إلى أن شركة البوتاس العربية حققت خلال النصف الأول من العام الجاري أرقاماً قياسية في كميات الإنتاج والمبيعات رغم التداعيات السلبية لإجراءات مكافحة فيروس كورونا "كوفيد 19" على الصعيدين المحلي والعالمي، موضحاً أن كمية إنتاج الشركة من البوتاس حتى نهاية شهر حزيران الماضي بلغت 1.31 مليون طن، فيما بلغت كمية المبيعات 1.28 مليون طن.

وقال الدكتور النسور:" إن زيادة حجم الإنتاج والمبيعات يأتي ضمن مجموعة من الإجراءات التي قامت بها الشركة للدخول الى أسواق جديدة ومواجهة التراجع الحاصل على أسعار البوتاس عالمياً "، مشيراً إلى أن الإدارة التنفيذية وبدعم وتوجيهات من مجلس الإدارة ورئيسه جمال الصرايرة، تمكنت من تحقيق إنجازات هامة وعلى مختلف الأصعدة أبرزها توسيع قاعدة زبائن الشركة من خلال تصنيع وتصدير البوتاس الحُبيبي الأحمر للبرازيل وأستراليا وفيتنام ودول أخرى.

وأشار الرئيس التنفيذي لـ"البوتاس العربية"، إلى المشاريع الرئيسية التي تعتزم الشركة تنفيذها خلال الفترة المقبلة للإرتقاء بتنافسيتها، مشيرا إلى أن باشرت الشركة بتنفيذ خطتها الاستراتيجية العشرية التي تركز على زيادة كميات الإنتاج وتنويع المنتج والدخول الى أسواق جديدة ذات عائد أعلى.

وأكد الدكتور النسور، أن "البوتاس" تقدمت بطلب لهيئة الاستثمار لإنشاء منطقة تنموية جنوب البحر الميت لتنفيذ مشاريع الصناعات المشتقة والكيماوية بكلفة رأسمالية تقدر بحوالي 330 مليون دولار أمريكي، موضحاً أن تنفيذ هذه المشاريع يأتي ضمن خطط الشركة التوسعية في الصناعات المشتقة والاستغلال الأمثل لكنوز البحر الميت مما سيعزز من القيمة المضافة لصناعة الأسمدة الأردنية.

كما استمع الوفد خلال زيارته، لعرض تقديمي عن شركة برومين الأردن – إحدى الشركات الحليفة لشركة البوتاس العربية- قدّمه مدير عام الشركة سامر عصفور، أشار فيه إلى أن الشركة تنتــج البروميــن ومشــتقاته، التترابــروم وبروميــد الصوديــوم وبروميــد الكالســيوم وبروميــد الهيدروجيــن وهيدروكســيد البوتاســيوم، وتصدر معظم منتجاتها من مادة البرومين ومشتقاتها إلى حوالي 30 دولة حول العالم، وتساهم في تدعيم الاقتصاد الكلي للبلاد.

من جانبهم أبدى محافظ الكرك الدكتور بلال النسور، ووفد المجلس الأمني في المحافظة، إعجابهم بالمستوى المتقدم الذي أحرزته الشركة ومساهمتها في تدعيم ركائز الاقتصاد الوطني، حيث عبر محافظ الكرك عن استعداده لتقديم كل ما من شأنه دعم شركة البوتاس العربية والشركات التابعة والحليفة لها اعتمادا على النهج الداعم للمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية في البلاد الذي اختطته وزارة الداخلية الأردنية في إطار تنفيذ الرؤى الشمولية للقيادة السياسية في المملكة.

وقام الوفد، بجولة ميدانية على مواقع المصانع والملاحات الشمسية والسدود وغرف التحكم ومناطق التخزين ومرافق النقل.



