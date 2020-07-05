الرئيسية | بنوك وشركات «البوتاس العربية» تتقدم بطلب لتسجيل منطقة تنموية لدى هيئة الاستثمار

وطنا اليوم-عمان:قدمت شركة البوتاس العربية، طلبا لدى هيئة الاستثمار لإنشاء منطقة تنموية جنوب البحر الميت بهدف تنفيذ مشاريع الصناعات المشتقة والكيماوية، وذلك بكلفة رأسمالية تقدر بحوالي ٣٣٠ مليون دولار امريكي .

واوضح رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربية جمال الصرايرة، أن المشاريع المنوي اقامتها تاتي ضمن خطط الشركة التوسعية في الصناعات المشتقة والاستغلال الأمثل لكنوز البحر الميت مما سيعزز القيمة المضافة لصناعة الأسمدة الأردنية .

واضاف الصرايرة، أن المشاريع سيتم تنفيذها على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى بناء ثلاثة مصانع ضمن مجمع للكيماويات والأسمدة المتخصصة لإنتاج الكلورين والصودا الكاوية وأحادي فوسفات البوتاسيوم وثنائي فوسفات البوتاسيوم والبيروكسايد، ومن المتوقع البدء بتنفيذ مشاريع هذه المرحلة بداية العام المقبل فيما ستستغرق عملية الإنشاء حوالي ٢٤ شهرا.

أما المرحلة الثانية فتتضمن- بحسب الصرايرة - بناء مصنع لإنتاج مادة نترات البوتاسيوم ومادة الأمونيا التي تعد مدخل انتاج هام لصناعات الأسمدة،مؤكدا على أن تنفيذ هذه الخطط يأتي ضمن استراتيجية الشركة بتطوير منظومة الإنتاج والاستغلال الأمثل للمواد الأولية والبنى التحتية المتوفرة في منطقة امتياز الشركة جنوب البحر الميت،.

وأضاف أن المشاريع المستقبلية ستساهم في تعزيز دور شركة البوتاس العربية بدعم الاقتصاد الوطني من خلال ايجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل إلى ٧٠٠ فرصة للمشروعين إضافة إلى دعم صادرات المملكة وتعزيز احتياطي العملات الأجنبية ورفد خزينة الدولة بالموارد.

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