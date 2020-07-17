الرئيسية | بنوك وشركات بنك الإسكان يدعم إقامة غرفة علاج فيزيائي في مركز العناية بصحة المرأة / الطفيلة

وطنا اليوم-عمان:في إطار برامج مسؤوليته المجتمعية، ودوره المميز في دعم القطاع الصحي، أعلن بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة- عن دعمه لإقامة غرفة علاج فيزيائي في مركز العناية بصحة المرأة / الطفيلة، والتي تم افتتاحها مؤخراً وباشرت باستقبال المرضى والمراجعين.

ومن خلال هذا الدعم، يؤكد بنك الإسكان، سعيه الدائم والمستمر لرفع مستوى الخدمات الصحية للفئات والمناطق الأكثر احتياجاً مثل محافظة الطفيلة التي تحتاج لتوفر مراكز صحية ومتخصصة، إلى جانب رغبة البنك في تعزيز المكانة الطبية الرائدة التي يتميز بها الأردن في المجال الطبي والصحي ومساندة المؤسسات الوطنية الطبية التي تحافظ على انجازات هذا القطاع الرائد وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في المملكة.

ويعمل مركز العناية بصحة المرأة / الطفيلة تحت مظلة المركز الوطني للعناية بصحة المرأة ويرأس مجلس إدارته سمو الأميرة عائشة بنت الحسين.

تجدر الإشارة إلى أن بنك الإسكان، قدم الدعم لمركز العناية بصحة المرأة في العام 2018 لتشغيل العيادة المتنقلة والتي تم تسليمها من قبل الشركة الأردنية لصناعة الآليات الخفيفة التابعة لمركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير (KADDB)، وبدعم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر