البنك العقاري المصري العربي والأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري يوقعان اتفاقية إعادة تمويل قروض سكنية

وطنا اليوم-عمان:أعلن البنك العقاري المصري العربي عن توقيع اتفاقية قرض مع الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري بهدف مساعدة أكبر شريحة من المواطنين على امتلاك منازل وَوحدات سكنية من خلال القروض السكنية الممنوحة من قبل البنك العقاري المصري العربي .

وبموجب هذه الاتفاقية تم منح البنك قرضاً بمبلغ (5) مليون دينار أردني لأجل ثلاث سنوات لإعادة تمويل القروض السكنية الممنوحة من قبل البنك لعملائه بضمان رهونات عقارية.

وَوقع الاتفاقية عن البنك السيد طارق عقل الرئيس التنفيذي / المدير الإقليمي لفروع البنك في الأردن وعن الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري المدير العام السيد عبدالرزاق طبيشات.

وحول توقيع هذه الاتفاقية صرح عقل قائلاً : " أن هذه الاتفاقية تساهم في تعزيز دور البنك في سوق التمويل الإسكاني في المملكة وذلك عن طريق توفير مزيد من الأموال لمنح القروض السكنية للمواطنين بأسعار فائدة منافسة ولآجال تتناسب مع قدرتهم على السداد, كما وتساهم هذه الاتفاقية في مواءمة آجال مصادر أموال البنك مع استخداماتها وإدارة موجوداته ومطلوباته بكفاءة أكبر" .

وأضاف عقل الى ان البنك العقاري المصري العربي يقدم للمواطنين خدمات مصرفية متنوعة ومميزة من خلال شبكة فروعه المنتشرة في المملكة، ويعمل على تعزيز حصته السوقية من خلال إطلاق منتجات وبرامج مختلفة تخدم شرائح اكبر من المجتمع وبأسعار فائدة منافسة.

من جانبه صرح طبيشات بأن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تحقيق أهداف الشركة بتفعيل سوق التمويل الإسكاني في المملكة بهدف تمكين البنوك والمؤسسات المالية من زيادة مساهمتهم في سوق التمويل الإسكاني – خصوصاً لذوي الدخل المتوسط والمتدني – لمساعدتهم في تملك السكن.

هذا ويشار الى ان الشركة تقوم بتوفير الأموال اللازمة للبنوك والمؤسسات المالية من خلال إصداراتها من أسناد القرض في سوق رأس المال المحلي مما يساهم في تفعيل وتنشيط هذا السوق في المملكة.