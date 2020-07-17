الرئيسية | بنوك وشركات “زين” تجدد اتفاقية التعاون مع شركة الأسواق الحرة الأردنية

وطنا اليوم-عمان: جددت شركة زين الأردن اتفاقية التعاون التي تجمعها مع شركة الأسواق الحرة الأردنية، والتي تقوم بموجبها بتقديم مجموعة من العروض المميزة لخطوط الهاتف الخلوي لكافة موظفي الشركة بأسعار تفضيلية ومميزات استثنائية تتوافق مع احتياجاتهم ونمط استهلاكهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية لكافة الفعاليات والأنشطة التي تقيمها شركة الأسواق الحرة الأردنية وتقديم خدمات الإنترنت.

وجرى توقيع الاتفاقية نهاية الأسبوع الماضي في مركز زين الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث “THEBUNKER” الكائن في مجمع الملك الحسين للأعمال، ووقعها عن شركة زين رئيسها التنفيذي فهد الجاسم، وعن شركة الأسواق الحرة الأردنية رئيسها التنفيذي المهندس هيثم المجالي ورئيس مجلس الإدارة الدكتور هايل عبيدات، بحضور عدد من المدراء التنفيذيين من الطرفين.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم عن سعادته بتجديد هذا التعاون الذي يجمع زين مع شركة الأسواق الحرة الأردنية منذ أعوام، مشيداً بدورها الكبير في الاستثمار والاقتصاد الوطني ورفد السياحة الأردنية، حيث تندرج هذه الاتفاقية في إطار حرص زين الدائم على تكوين شراكات استراتيجية مع قطاع الأعمال لتلبية احتياجات ومتطلبات جميع مشتركيها بمختلف شرائحهم وفئاتهم، ونشر الخدمات المميزة التي تقدمها وإثراء تجربة مستخدميها.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة الأسواق الحرة الأردنية الدكتور هايل عبيدات “إن الأسواق الحرة تعتز بهذا التعاون الذي يجمعها مع شركة زين، مضيفاً إن تجديد هذه الاتفاقية هو تأكيد وتجديد للثقة الكبيرة بالخدمات التي تقدمها زين الأردن لمشتركيها وشركائها بذات الوقت”.

وأعرب عبيدات عن اعتزازه وفخره بهذا التعاون الذي دام لأعوامٍ طويلة، واليوم يتجدد ليدوم لأعوام جديدة قادمة، مشيراً إلى أن شركة زين تعد أحد أكبر الشركات في السوق الاقتصادي الأردني، وهي من الشركات الرائدة في عالم الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية.

بصفته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الأسواق الحرة الأردنية المهندس هيثم المجالي، نجاح التعاون بين الأسواق الحرة وشركة زين، وتجديد الاتفاقية ما هو إلا نجاح مستمر للطرفين، مشيراً إلى أن استثمارات شركة زين في السوق الأردني، محرك أساسي لعجلة الاقتصاد ورافد لسوق التجارة والأعمال في المملكة.

واصطحب الجاسم الحضور في جولة تعريفية داخل مركز زين الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث “THEBUNKER”؛ للاطلاع على مرافق المركز الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، والواقع على مساحة 4300 متر مربع، ويحتوي على أحدث حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تجعله مركز بيانات مثالي يضمن حماية وأمان البيانات بأعلى المستويات وحسب المعايير العالمية، من خلال البنية التحتية وجاهزية الخدمة على مدار الساعة.

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