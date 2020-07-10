إدارة الأزمات يكرم هيئة تنشيط السياحة وجمعية الفنادق الاردنية

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وطنا اليوم-عمان:كرم مستشار جلالة الملك نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات الدكتور عبدالله طوقان (امس) رئيس جمعية الفنادق الاردنية / نائب رئيس مجلس ادارة هيئة تنشيط السياحة الاردنية المهندس عبدالحكيم الهندي وذلك على الجهود المميزة التي قام بها موظفي هيئة تنشيط السياحة وموظفي جمعية الفنادق الاردنية

خلال فترة ازمة الجائحة كورونا .

وتقدم الهندي في كلمة له بالشكرا والاشادة في هذا الصرح الكبير وبمن فيه من كوادر نشامى الاردن من عسكرين ومدنيين وما يقوموا به من تخطيط وعمليات وبشكل مميز في ازمة كورونا منوها الى الحرفيه التي تعامل بها الجميع .

واضاف بقوله : لقد كنا جزءا بسيطا من هذه المعادله داخل المركز الوطني تعلمنا منه دروسا لم نراها من قبل على ايدي ذو خبره اردنيه بامتياز .

واشاد الهندي بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم الذي اثبت المركز من خلال التوجيهات الملكية كفاءة عالية خلال الازمة اضافة الى جهود رئيس المركز سمو الامير علي بن الحسين وجهود نائب سمو رئيس مركز ادارة الازمات الدكتور عبدالله طوقان في ادارة هذا الصرح المميز وتنفيذ التوجيهات الملكية ووضعها على ارض الواقع منوها الى تنفيذ الاوامر الصادرة من المركز الى كافة القطاعات في المملكة والتزامها مع ما يصدر للخروج من الازمة باقل الخسائر .











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